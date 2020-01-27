Faiz indiriminin konut kredilerine etkisi

Merkez Bankası’nın 2019’da gerçekleştirdiği Para Politikaları Kurulu toplantılarından çıkan faiz indirimi kararları tüketici kredisi faiz oranlarını da etkiledi. Özellikle konut kredisi faiz oranlarında yapılan ciddi indirimler sonucunda kamu bankalarında oran yüzde 0,79’a kadar geriledi.

2019’un sonunda kamu bankalarının yaptığı konut kredisi faiz oranı indirimi ile yüzde 0,99’a inen oranlar özellikle yüksek faiz oranlarından dolayı konut taleplerini erteleyen tüketicilerin erteledikleri taleplerini harekete geçirmesini sağlamıştı. Geçtiğimiz günlerde kamu bankaları bir hamle daha yaparak konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0,79’a indirdi.

Şimdilik sadece anlaşmalı inşaat firmalarından alınacak sıfır konutlar için geçerli olsa da bu oran sayesinde tüketiciler binlerce TL kâr edecek. Kredi karşılaştırma sitesi Hangikredi.com’un CEO’su Oray Durmazoğlu’na göre yüzde 0,79 faiz oranıyla konut kredisi çekecek bir tüketici, geçen sene kredi çekmiş olan bir tüketiciye göre toplamda 97 bin 482 TL kârda olacak. Durmazoğlu, yine yüzde 0,79 faiz oranıyla kredi çeken bir tüketicinin, yüzde 0,99 faiz oranıyla konut kredisi çekecek olan bir tüketiciye göre 16 bin 1888 TL kârda olacağını belirtti. Hesaplamanın 100 bin TL üzerinden yapıldığı düşünülürse daha yüksek tutarlarda indirimli faiz oranının daha fazla kâr ettireceğinin görüldüğünü anlatan Durmazoğlu, “Bu verilerle birlikte konut kredisi faiz oranlarındaki yıllık yüzde 16’lık indirime rağmen konut fiyatlarında henüz ciddi bir artış yaşanmadığı göz önünde bulundurulduğunda içinde bulunduğumuz dönem, ev sahibi olmak isteyen tüketiciler için fırsat niteliğinde.