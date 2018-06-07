Faiz kararı sonrası hükümetten ilk açıklama!

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 125 baz puanlık faiz artışını değerlendirdi.
Politika setinin güçlendirilmeye devam edeceğini dile getiren Şimşek, enflasyon ve cari açığın yılın ikinci yarısında düşüş trendine gireceğini söyledi.
"Yapısal reformlarla ekonomimizin şoklara karşı direncini artırıyoruz" diyen Şimşek, "Dış talep büyümeyi güçlü bir şekilde desteklemeye devam edecek" ifadesini kullandı.
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