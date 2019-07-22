Faizde büyük indirim bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikaları Kurulu (PPK) yılın 5’inci faiz kararını 25 Temmuz’da duyuracak. Piyasalar o gün gelecek kararı beklerken, öngörüler de sıralanmaya başladı. Uzmanlar özellikle Murat Uysal’ın Merkez Bankası başkanlığı görevine getirilmesiyle yüzde 6-7 seviyesinde bir indirim geleceği görüşünü paylaşıyor.

'FAİZLERDE CİDDİ BİR İNDİRİM OLACAK'

25 Temmuz’daki kritik karar öncesi görüş veren Ekonomist Faruk Şen, “Merkez Bankası başkanının değişiminden sonra yeni başkanın açıklamalarına göre faizlerde ciddi bir indirim olacak. Beklenen yüzde 6-7, daha fazla olursa da şaşırmamak lazım. Hükümet faiz indirimiyle piyasanın daha canlanacağını düşünerek hareket ediyor” dedi.

FAİZ İNDİRİLİRSE NE OLUR?

Şen, faizlerin indirilmesiyle dövizde bir yükseliş olabileceğine değinerek, “Mevduat hesaplarına verilen faizde yüzde 6-7 düşüş olursa oradan dolaşıma çıkacak paraların 3 seçeneği var. Otomotiv, konut ve beyaz eşyaya para yönelecek, gıda maddelerinde bayram öncesinde bir rahatlama olacak, son olarak ise faizlerin düşmesiyle zarar edeceğini düşünen kişiler dövize para yatıracaklar” ifadelerini kullandı.