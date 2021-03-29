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Faizler düşecek mi? Merkez Bankası Başkanından açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.03.2021 11:50 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, faizin hemen düşürüleceği önyargısını doğru bulmadığını vurguladı. Naci Ağbal’ın yerine Mart 2021’de Merkez Bankası Başkanlığına getirilen Şahap Kavcıoğlu, faiz açıklaması yaptı.

Faizler düşecek mi? Merkez Bankası Başkanından açıklama

Nisan ayı içerisinde ya da yakın dönemde faizlerin indirileceğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Şahap Kavcıoğlu, enflasyonla ilgili mesajlar da paylaştı. Hükûmet ile belirlenen Orta Vadeli yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkı bağlı olduklarını vurgulayan Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası’nın kur rejimine bağlı kalacağını söyledi.

FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

Geçtiğimiz günlerde Naci Ağbal yerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu, yüksek faizlere ilişkin konuştu. Nisan ayı içerisinde veya sonraki aylarda yapılacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında faizin hemen indirileceği yönündeki düşünceleri yalanlayan Kavcıoğlu, enflasyona ilişkin mesajlar paylaştı.

Hükûmet ile belirlenen Orta Vadeli yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkı bağlı olduklarını kaydeden Kavcıoğlu, gelecek dönemde Merkez Bankası'nın, para ve kur politikası metninde paylaştığı gibi dalgalı kur rejimine bağlı kalacağını vurguladı. Kavcıoğlu, enflasyondaki düşüşü kalıcı hâle getirmek için kurumsal bir para politikası anlayışı izleyeceklerini belirtti.

Faizler düşecek mi? Merkez Bankası Başkanından açıklamaa

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

23 Mayıs 1967 yılında Bayburt'ta doğan Şahap Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak çalışan Şahap Kavcıoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nde Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamlayan Şahap Kavcıoğlu, Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev alan Şahap Kavcıoğlu, aynı bankada esnaf-KOBİ bankacılığı, perakende bankacılık, insan kaynakları, kredi politikaları ve organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı'nın Başkanlığını yürüten Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyeliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesiliği yaptı.

'Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi' ve 'Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi' adında yayımlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunan Şahap Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Şahap Kavcıoğlu, Mart 2021’de Naci Ağbal’ın yerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına atandı.


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