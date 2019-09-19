Faizlerin düşmesi konut sektörüne yaradı

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, kamu bankalarının ağustos başında konut kredisi faizlerini düşürmesinin konut sektörüne yaradığını belirterek, "Konut satışlarının eylülde ağustosa göre iki katına çıkmasını bekliyoruz. " dedi.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 25 Temmuz'da bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek, yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekmişti. Merkez Bankasının faiz indirimin ardından başta kamu bankaları olmak üzere bankalar borçlanma maliyetlerinde yaşanan düşüşü müşterilerine yansıtmıştı. Bu kapsamda bazı kamu bankaları ağustos ayının ilk günlerinden itibaren aylık konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1,49'lardan yüzde 0,99'a çekmiş ve söz konusu oranın 180 ay vadelerde de uygulanmasına karar vermişti.

Kredi oranlarındaki düşüşün olumlu etkisi, ağustos ayı konut satış istatistiklerine yansıdı. TÜİK verilerine göre, ağustosta Türkiye genelinde 110 bin 538 konut el değiştirdi, bunun, yüzde 30,9'una denk gelen 34 bin 148'i ipotekli olarak satıldı.