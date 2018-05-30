FİNANS

Faizsiz 300 bin TL kredi! 1 Haziran'da başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.05.2018 13:58 | Son Güncelleme

“Yerli ve yeni” makine alımlarında açılan kredinin 300 bin liraya kadar olan faizini Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) karşılayacak.

Faizsiz 300 bin TL kredi! 1 Haziran'da başlıyor

İşletmelerin son dönemde artan faiz yükünü hafifletmek üzere önemli bir adım atıldı. “Yerli ve yeni” makine alımlarında açılan kredinin 300 bin liraya kadar olan faizini Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ( KOSGEB) karşılayacak. Böylece yerli makine teçhizat üreticisi de desteklenmiş olacak.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in ayrıntılarına ulaştığı destek programına göre, işletmelere son dönemde faiz nedeniyle artan maliyetlerini azaltmak için 300 bin liraya kadar faiz desteği verilecek. Bu destekten faydalanmak için “yerli ve yeni” makine alımı şart olacak. Kredinin ilk 6 ayı ödemesiz olacak. 36 ay vadeli kredi, 3 aylık eşit taksitlerle geri ödenecek. Kredi faizinin 300 bin liraya kadar olan kısmını KOSGEB ödeyecek.

KREDİ GARANTİ FONU DEVREDE

Teminat sıkıntısı çeken işletmeler için Kredi Garanti Fonu devrede olacak. Faiz desteğinden, KOSGEB veri tabanına kayıtlı, imalat sanayiinde faaliyet gösteren ve yasaklı olmayan işletmeler yararlanabilecek. Yalnızca yerli ve yeni makine teçhizat alımları desteklenecek. Yaklaşık 500 milyon liralık kredi kullandırılacak. 100 milyon lira faiz desteği ödenecek. Başvurular 1 Haziran’da başlayıp 1 ay sürecek.

PARTNERPetek'e sürpriz partiPetek'e sürpriz parti
Şirketler de tapu başvurularını internetten yapabilecekŞirketler de tapu başvurularını internetten yapabilecek
Şimşek'ten Londra'da piyasalara 4 mesajŞimşek'ten Londra'da piyasalara 4 mesaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KOSGEB işletme kredi

En Çok Okunan Haberler

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Uber'den Türkiye açıklaması

Uber'den Türkiye açıklaması

Dolar ne kadar oldu? 30 Mayıs 2018 dolar kuru

Dolar ne kadar oldu? 30 Mayıs 2018 dolar kuru

2018'in en güvenilir otomobili belli oldu

2018'in en güvenilir otomobili belli oldu

Moody's Türkiye büyüme tahminini düşürdü

Moody's Türkiye büyüme tahminini düşürdü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri listesi açıklandı

Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri listesi açıklandı

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

TCMB PPK toplantısı özeti yayımlandı

TCMB PPK toplantısı özeti yayımlandı

Türkiye mesai saatleriyle dünya birincisi

Türkiye mesai saatleriyle dünya birincisi

Şirketler de tapu başvurularını internetten yapabilecek

Şirketler de tapu başvurularını internetten yapabilecek

Şimşek'ten Londra'da piyasalara 4 mesaj

Şimşek'ten Londra'da piyasalara 4 mesaj

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.