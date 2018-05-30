Faizsiz 300 bin TL kredi! 1 Haziran'da başlıyor

İşletmelerin son dönemde artan faiz yükünü hafifletmek üzere önemli bir adım atıldı. “Yerli ve yeni” makine alımlarında açılan kredinin 300 bin liraya kadar olan faizini Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ( KOSGEB) karşılayacak. Böylece yerli makine teçhizat üreticisi de desteklenmiş olacak.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in ayrıntılarına ulaştığı destek programına göre, işletmelere son dönemde faiz nedeniyle artan maliyetlerini azaltmak için 300 bin liraya kadar faiz desteği verilecek. Bu destekten faydalanmak için “yerli ve yeni” makine alımı şart olacak. Kredinin ilk 6 ayı ödemesiz olacak. 36 ay vadeli kredi, 3 aylık eşit taksitlerle geri ödenecek. Kredi faizinin 300 bin liraya kadar olan kısmını KOSGEB ödeyecek.

KREDİ GARANTİ FONU DEVREDE

Teminat sıkıntısı çeken işletmeler için Kredi Garanti Fonu devrede olacak. Faiz desteğinden, KOSGEB veri tabanına kayıtlı, imalat sanayiinde faaliyet gösteren ve yasaklı olmayan işletmeler yararlanabilecek. Yalnızca yerli ve yeni makine teçhizat alımları desteklenecek. Yaklaşık 500 milyon liralık kredi kullandırılacak. 100 milyon lira faiz desteği ödenecek. Başvurular 1 Haziran’da başlayıp 1 ay sürecek.



