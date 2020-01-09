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  4. Faizsiz el birliği sistemi ile yapılan satışlar 2019’u rekorla kapattı

Faizsiz el birliği sistemi ile yapılan satışlar 2019’u rekorla kapattı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 14:30 | Son Güncelleme

Son dönemlerde ev ve araç almanın en çok tercih edildiği yöntemlerden biri haline gelen faizsiz finansman sistemi, 2019 yılında yapılan satışlarla rekor kırdı.

Faizsiz el birliği sistemi ile yapılan satışlar 2019’u rekorla kapattı

Son dönemlerde ev ve araç almanın en çok tercih edildiği yöntemlerden biri haline gelen faizsiz finansman sistemi, 2019 yılında yapılan satışlarla rekor kırdı. Sektörün öncü firmalarından Eminevim’in 2019’da gerçekleştirdiği 21 bin 183 teslimatla, faizsiz sistemle bir yılda yapılan en yüksek teslimatı gerçekleştirildi.
Türkiye’de faizsiz sistemi tercih ederek ev ve araç sahibi olanların sayısı hızlı bir artış gösteriyor. 2019 yılında yapılan toplam teslimatlarla binlerce kişi ev ve araç sahibi olurken sektörün öncü firmalarından Eminevim, 11 bin 195’i konut, 9 bin 988’i araç olmak üzere toplam 21 bin 183 teslimat gerçekleştirerek sektörde bugüne kadar yapılan en yüksek teslimata imza attı. Faizsiz Elbirliği Sistemi ile firma ülke ekonomisine bir yılda toplamda 3,5 milyar TL kazandırmış oldu. Faizsiz sistemde aylık bazda yapılan en yüksek teslimat ise Aralık’ta gerçekleşti. Aralık’ta 2 bin 135 teslimat gerçekleştiren Eminevim, sektör içinde bir ayda en fazla yapılan teslimat rekorunun da sahibi oldu.

“Faizin ekonomiden aldığı payı biz yeniden kazandırıyoruz”
29 yıl önce Emin Üstün tarafından bir iş modeli olarak geliştirilen faizsiz sistemin Türkiye’de bir sektör haline geldiğini ve bugün Türk ekonomisine büyük katkılar sağladığını dile getiren Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, konut ve araç pazarının büyümesinin önündeki faiz engelini El birliği Sistemi ile aştıklarını dile getirdi. Üstün ayrıca şöyle konuştu: “Faizlerin ön planda olduğu sistemlerde üretim düşer, girişimcilik ve yatırım zorlaşır, mevcut maliyetler artar. İşte bu yüzden 29 yıl önce geliştirdiğimiz sistemle konut ve araç pazarında faizin etkisini kırdık ve mevcut sistemlere başarılı bir alternatif olarak sektöre can suyu olduk. Kurduğumuz sistemin başarısı 2019 yılında da kendini gösterdi ve sektör içinde bir yılda yapılan en yüksek teslimatı 21 bin 183 ile Eminevim tarafından gerçekleşti. Aralık ayında da bugüne kadar aylık bazda yapılan en yüksek teslimatı gerçekleştiren ilk firma olduk ve 2 binin üzerinde teslimat yaptık. Geride kalan bir yıllık sürede ise sistemimize katılan 60 binden fazla kişi oldu. Hem tercih edilirlikte hem de pazar büyüklüğünde lider bir firma olarak ülke ekonomisine de bir yılda 3,5 milyar TL kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.”
2020’de büyüme devam edecek
Sürdürülebilir bir büyüme için faizsiz sistemin başarılı bir alternatif olduğuna dikkat çeken Sefa Üstün, sözlerine şöyle devam etti: “Elbirliği, Türk ekonomisinin faizsiz finansman sistemine duyduğu ihtiyacı karşılayabilecek bir sistemdir. Sistemin lideri olarak üzerimizde olan sorumluluğun farkındayız ve bu doğrultuda 2020 yılı vizyonumuz için önemli hedefler belirledik. Büyüme hızımızı artırarak sektördeki liderliğimizi pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Yeni yılda istihdamda da önemli adımlar atacağız ve daha çok istihdam yaratmayı hedefliyoruz.”

Faizsiz el birliği sistemi ile yapılan satışlar 2019’u rekorla kapattı

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