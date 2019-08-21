Faizsiz kredi veren bankalar arasında; Kuveyt Türk Katılım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Ziraat Katılım Bankası

Vakıf Katılım Bankası

Halkbank

Türkiye Finans Katılım Bankası

Emlak Katılım Bankası Yer almaktadır. Faizsiz kredi veren bankaların yanı sıra, birçok farklı kamu kurum ve kuruluşu işletmeler için faizsiz kredi destekleri sunmaktadır. Sıfır faizle sunulan bu destek kredileri başta KOSGEB olmak üzere çeşitli bakanlık ve kamu kurumları tarafından verilmektedir. Kuveyt Türk Katılım Bankası Faizsiz Kredi Özellikleri Faizsiz kredi veren bankalar deyince akla gelen ilk kurum Kuveyt Türk Katılım Bankasıdır. Kuveyt Türk tarafından uzun yıllardır Türkiye’de faizsiz kredi seçenekleri, faize duyarlı olan vatandaşlara sunulmaktadır. Faizsiz finansman seçeneklerinin yanı sıra, Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından; kredi kartı, altın hesabı, katılım hesapları vb. birçok farklı bankacılık hizmeti yine faizsiz olarak sunulmaktadır. Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından sunulan faizsiz finansman destek türleri;

Konut finansmanı

Sıfır/ikinci el taşıt finansmanı

Hac / Umre finansmanı

Eğitim finansmanı

Seyahat finansmanı vb. Başta olmak üzere birçok farklı kategoride finansmanlar sunulmaktadır. Faizli bankaların yanı sıra katılım bankaları faiz oranı yerine kar payı almaktadır. Faizden farklı olarak kar payları bankadan alınan hizmet karşılığında ödenen ücret olarak ifade edilmektedir. Kuveyt Türk Katılım Bankası konut finansmanı avantajları: 120 ay vade seçenekleri

Avantajlı kar oranları

A sınıfı konutlarda %90, B sınıfı konutlarda %85, enerji sınıfı konutlar için %80’ine kadar konut ekspertiz değeri finansmanı

Esnek ödeme planları Uygulanmaktadır. Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından sunulan konut finansmanlarında yararlanmak için banka şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Kuveyt Türk Katılım Bankası Hac ve Umre finansman özellikleri: 60 aya kadar vade seçenekleri Tüm Hac ve Umre giderleri için finansman desteği

Yüzde 1,75 kar oranı Uygulanmaktadır. Hac ve Umre ibadetlerinin rahatça yapılabilmesi için nakit sıkıntıları çeken vatandaşların Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden ihtiyaç finansmanı talep etmesi mümkündür. Faizsiz katılım bankacılığı hizmeti veren bankalardan benzer hizmetleri talep edebilirsiniz.

Albaraka Türk Katılım Bankası Konut Finansmanları Faizsiz ihtiyaç kredisi talebinde bulunmak isteyen kişilerin ilk tercihleri katılım bankaları olmaktadır. Türkiye’de şuan için iki kamu bankası üç tanede de özel katılım bankası bulunmaktadır. Bu bankaların yanı sıra, sadece belirli bir finansman türü için hizmet veren katılım bankaları bulunmaktadır. Alabaraka Türk Katılım Bankası tarafından faizsiz finansman paketleri uygun geri ödeme koşullarıyla müşterilere sunulmaktadır. Tıpkı bankalar tarafından verilen normal kredilerde olduğu gibi faizsiz finansmanlarda; bireysel, ticari, taşıt, konut vb. farklı kategorilerde vatandaşlara sunulmaktadır. Alabaraka Türk Katılım Bankası konut finansmanı özellikleri; 120 ay vade seçenekleri

Gayrimenkulün %80 değerine kadar finansman

2 – 3 aylık, aylara göre farklı oranlarda ödeme, esnek taksit seçenekleri

Yüzde 0,99 kar payı Avantajlarıyla sunulmaktadır. Alabaraka Katılım Bankası tarafından sunulan tüm finansmanlar faizsiz olarak verilmektedir. Bankanın diğer hizmetlerinden de vatandaşların faiz uygulaması olmadan yararlanması mümkündür.

Alabaraka Türk Katılım Bankası faizsiz kredilerinden yararlanmak için bankanın hızlı başvuru yöntemlerini kullanabileceğiniz gibi doğrudan banka şubelerinden de bu hizmetleri talep edebilirsiniz. Ziraat Katılım Faizsiz Konut Finansmanları Ziraat faizsiz kredi kampanyaları Ziraat Katılım Bankası tarafından sunulmaktadır. Türkiye’nin en köklü kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, katılım bankacılığı hizmetleri ile faizsiz bankacılık hizmeti sunmaktadır. Ziraat Bankası aynı zamanda kamu bankası olması nedeniyle birçok kamu kurumu tarafından verilen destek kredilerini de vatandaşlarla buluşturmaktadır. Özellikle yeni iş kurmak isteyenler için verilen faizsiz iş yeri kredileri Ziraat Bankası üzerinden sunulmaktadır. Ziraat Katılım Bankası tarafından verilen hizmetler; Faizsiz katılma hesapları

Faizsiz finansman ürünleri

Nakit yönetimi

Banka kartları vb. Yer almaktadır. Tüm bankacılık hizmetleri katılım bankaları aracılığıyla faizsiz olarak gerçekleştirilebilmektedir. Ziraat Katılım Bankasının en çok tercih edilen finansman türleri arasında ise konut ve taşıt finansmanları gelmektedir. Diğer katılım bankalarında olduğu gibi Ziraat Katılım Bankası tarafından da yine kar payı alınmaktadır.

Ziraat Katılım konut finansmanı detayları: 120 ay vade seçenekleri

%0,99 kar oranı

Ekspertiz değerinin %80’ine kadar finansman desteği ve

Kişiye özel geri ödeme seçenekleri Sunulmaktadır. Ziraat Katılım, Ziraat Bankası bünyesinde faizsiz hizmet veren bir alt kuruluştur. Bu nedenle vatandaşların tereddüt etmeden Ziraat Katılım üzerinden finansman talebinde bulunması mümkündür. Ziraat Katılım bireysel iş yeri finansmanı avantajları: Ofis, büro, dükkân, muayenehane vb. tüm işyerleri için,

120 aya kadar vadeli

Satışa sunulan işyerinin %75’ine kadar destek

Sağlanmaktadır. Ziraat Katılım işyeri finansmanları kapsamında hemen hemen tüm iş kolları için finansman desteği sunulmaktadır. Ziraat Katılım Bankası tarafından verilen finansmanlar için birinci dereceden ipotek de istenebilmektedir. Ziraat Katılım taşıt finansman paketleri ürün özellikleri: 0 ve 2. El araçlarda geçerli olmak üzere,

60 ay vade imkânları

Alternatif geri ödeme seçenekleri

Bütçeye uygun kar payı oranı

Uygulanmaktadır. Ziraat Katılım tarafından sunulan araç kredileri için faiz oranı uygulanmaz. Bunun yerine katılım bankacılığına özel olarak belirlenen kar payı oranları geçerli olmaktadır.

En yakın Ziraat Katılım şubelerini ziyaret ederek faizsiz krediler hakkında detaylı bilgi edinebilir ve kolayca kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Vakıf Katılım Sıfır Faizli Finansman Özellikleri Vakıfbank 0 faizli kredi seçenekleri katılım bankası tarafından sunulmaktadır. Son yıllarda oldukça yoğun bir talep gören katılım bankaları finansmanları, standart kredilerle aynı özelliklere sahip olarak sunulmaktadır. Tek farklı faiz bu finansman türleri için uygulanmaz. Bunun yerine bankalar tarafından kar payları alınmaktadır. Vakıf Katılım Bankası bireysel finansmanları arasında; Konut finansmanı

Taşıt finansmanı

Arsa finansmanı

İş yeri finansmanı Yer almaktadır. Bireysel finansmanların yanı sıra ticari hizmetler arasında da vatandaşlara faizsiz krediler sunulmaktadır. Vakıf Katılım ticari finansmanlar arasında; Kurumsal finansman destekleri

Finansal kiralama desteği

Ticari taşıt finansmanı

İş yeri açma finansmanı Yer almaktadır. Faizsiz kredi yenikrediler.com özelliklerine sahip katılım bankaları aracılığıyla uygun geri ödeme seçeneklerine sahip kredilerden yararlanabilirsiniz.

Vakıf Katılım Bankası tarafından sunulan arsa finansmanı özellikleri: 60 aya kadar vade seçenekleri

Yüzde 100’e kadar finansman desteği

Kolay ve esnek ödeme planları Uygulanmaktadır. Vakıf Katılım faizsiz finansmanları genellikle benzer özelliklerle sunulmaktadır. Vakıf Katılım konut finansmanı destek paketleri kar oranları: 250 bin TL’ye kadar - %0,99 (anlaşmalı projelerde %0,79)

250 bin – 500 bin TL arası - %1,19

500 bin – 1 milyon TL arası - %1,29

1 milyon TL ve üzeri - %1,39 Kar oranları uygulanmaktadır. Oldukça avantajlı kar oranlarının yanı sıra Vakıf Katılım tarafından 180 ay vade seçenekleriyle konut finansmanı destekleri sunulmaktadır. Gerekli görülmesi halinde Vakıf Katılım Bankası faizsiz finansman talebinde bulunan müşterilerden ek teminata ilişkin belgeler talep edebilmektedir. Türkiye Finans Katılım Bankası Faizsiz Kredi Detayları Türkiye Finans faizsiz finansman ve bankacılık hizmetleri vatandaşlara birçok farklı avantaj sağlamaktadır. Türkiye Finans Katılım Bankası tarafından faizsiz sunulan bazı hizmetler;

Bireysel finansman paketleri

Faizsiz KOBİ destekleri

Ticari; nakdi ve gayri nakdi finansmanlar

Aidatsız, ücretsiz ve faizsiz kart seçenekleri Yer almaktadır. Türkiye Finans tarafından sunulan bankacılık faaliyetleri genellikle ticari ve KOBİ faaliyetleri için destek arayan kişiler tarafından tercih edilmektedir. Faizsiz finansman desteği arayan kişiler için birçok alternatif kredi paketi Türkiye Finans üzerinden sunulmaktadır. Türkiye Finans konut finansmanları özellikleri: 120 ay vade seçeneği

%0,99 kar oranı (banka gayrimenkullerinde geçerli)

Artan, azan, ara ödemeli ve değişken taksit ödeme seçenekleri

Uygulanmaktadır. Türkiye Finans taşıt finansmanları özellikleri:

Sıfır ve ikinci el araçlarda geçerli olmak üzere,

60 aya kadar vade seçenekleri

Esnek ödeme koşulları Uygulanmaktadır. Türkiye Finans Katılım Bankası tarafından sunulan kredilere alternatif ödeme seçeneklerine sahip olarak kullanmanız mümkündür. 120 bin TL’ye kadar olan ikinci el araçlarda 60 ay, 120 bin TL’nin üzerindeki araçlar için 48 ay vadeli taksit seçenekleri uygulanabilmektedir.

Emlak Katılım Bankası Faizsiz Finansman Özellikleri Emlak Katılım konut finansmanı destekleri sayesinde birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Özellikle gayrimenkule yönelik faizsiz finansman destekleri bankacılık sektöründe Emlak Katılım Bankasının farklı bir konuma sahip olmasını sağlamıştır. Emlak Katılım Bankası tarafından diğer bankalarda olduğu gibi; Konut finansmanı

İhtiyaç finansmanı

Araç finansmanı

İşyeri finansmanı Yer almaktadır. Gayrimenkul katılım bankacılığı alanında faaliyet gösteren bankadan faiz uygulaması olmadan kredi almak mümkündür. Emlak Katılım Bankası konut finansmanı detaylar: Satın alınmak istenen gayrimenkulün %80’ine kadar finansman desteği

KKDF, BSMV vb. ödemelerden muaf olma avantajı

Kişiye özel vade imkânları ve esnek ödeme seçenekleri Sunulmaktadır. Emlak Konut faizsiz bankacılık anlayışı sayesinde birçok farklı finansman türünü faizsiz olarak talep edebilirsiniz. Türkiye’de kredi derecelendirme kuruluşları tarafından değerlendirilen ilk katılım bankası olma özelliğine sahip olan Emlak Konut Katılım Bankası konut kredisi kampanyaları ile oldukça avantajlı kredi finansmanları sunmaktadır.

Emlak Konut Katılım Bankası ihtiyaç finansmanı detayları:

Hac ve Umre

Seyahat

Evlilik

Eğitim

Sağlık vb. Tüm kişisel harcamalar için sunulan ihtiyaç finansmanları, 36 – 48 ay vade seçenekleri ile sunulmaktadır. Emlak Konut Katılım Bankası tarafından sunulan ihtiyaç finansmanları kullanım alanlarına göre farklı özelliklerle sunulmaktadır. Faizsiz Kredi Başvuruları Sırasında İstenen Belgeler Nelerdir? Faizsiz kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler için bankalar farklı belge ve bilgileri talep edebilirler. Bu farklılık özellikle alınmak istenen finansman türünün özelliklerine göre belirlenmektedir. Kar payına katılma sistemi uygulanarak hizmet veren katılım bankalarında faiz kullanılmamaktadır. Bu nedenle özellikle faiz konusunda hassasiyete sahip kişiler bankalardan kredi talebinde bulunabilirler. Faizsiz kredi finansmanı talepleri için katılım bankaları genellikle müşterilerinden; Nüfus cüzdanı – ehliyet fotokopisi

Gelir durumunu gösteren belge – maaş bordrosu

Finansman türüne göre kredinin kullanılacağı taşıt, konut vb. ekspertiz değerleri

Gerekli görülmesi halinde kefil ve teminata ilişkin belgeler

Adres bilgileri

İstenmektedir. Hemen hemen tüm katılım bankaları faizsiz finansman talebinde bulunan müşterileri için bu belgeleri talep etmektedir. Bankaların hızlı kredi başvuru yöntemleri kullanılarak kredi talepleri daha kısa sürede sonuçlandırılabilir.

Faizsiz Kredi Hesaplama Yöntemleri Nelerdir? Faizsiz kredi hesaplama yöntemleri kar ve zarar ilkelerine göre yapılmaktadır. Katılım bankalarının temel çalışma sistemi olan kar ve zarar uygulaması kapsamında müşterilerden çeşitli fonlar toplanarak, reel sektörde kullanılmak üzere elde edilen karlar, yeniden müşteriler için kullanılır. Bu dönüşüm sayesinde faizsiz hizmet veren katılım bankaları diğer bankalardan büyük ölçüde ayrılmaktadır. Hesaplama yöntemleri ve çalışma prensiplerinin farklı olmasına rağmen katılım bankaları da diğer bankalarla aynı hizmetleri sadece faizsiz olarak sunmaktadır. Diğer tüm bankacılık faaliyetleri aynı şekilde uygulanır. İslami bankacılık anlayışına göre bir politika belirleyen katılım bankaları özellikle faizsiz finansman desteği sunmasıyla önemli bir müşteri potansiyeline ulaşmıştır.

Katılım bankaları aracılığıyla vatandaşların faizsiz olarak birçok farklı kredi türünde hizmet alması mümkündür. Bankaların resmi internet siteleri üzerinden hesaplama araçları kullanılarak faizsiz kredilerin hesaplama işlemleri saniyeler içinde gerçekleştirilebilmektedir.

Devlet Destekli Faizsiz Kredilerin Özellikleri Nelerdir? Devlet destekli kredi destekleri özellikle ekonomiyi canlandırmak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak adına yürütülen devlet politikaları kapsamında birçok farklı kurum tarafından verilmeye başlanmıştır. Faizsiz kredilerin yanı sıra devlet tarafından hibe adı altında geri ödemesiz destek kredileri de sunulmaktadır. Devlet destekli kredi veren kurumlar arasında; KOSGEB

Bakanlıklar

TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu)

Ziraat Bankası

PTT Bank Yer almaktadır. Bu listede yer alan bankalar genellikle kurumlar tarafından verilen kredilerin vatandaşlara aktarılmasında aracılık görevi görmektedir. Tarım ve hayvancılıktan sanayi üretimine, KOBİ’lerden küçük esnafa kadar birçok farklı alanda devletten faizsiz kredi desteği almak mümkündür. Halkbank Faizsiz Esnaf Kredisi Başvuru Şartları Nelerdir? Halkbank faizsiz kredi kampanyaları tamamen devlet destekleriyle gerçekleştirilmektedir. Devlet tarafından Halkbank aracılığıyla esnaflar için faizsiz kredi destekleri sunulmaktadır. 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği sunan Halkbank, kredilere başvuru yapacak adaylarda;