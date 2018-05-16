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Fakıbaba'dan İsrail Tarım Bakanı Ariel'e sert yanıt

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.05.2018 11:36 | Son Güncelleme

İsrail'in, Türkiye'den tarım ithalatını durdurma kararına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan çok sert yanıt geldi. Fakıbaba, "Filistin halkına zulmetmeyi politika edinmiş ve bu konuda her türlü pervasızlığı sergileyebilecek bir devletin bakanının, Türkiye'yi, tarım konusu üzerinden tehdit etmeye kalkışması kabul edilebilir bir şey değildir." dedi.

Fakıbaba'dan İsrail Tarım Bakanı Ariel'e sert yanıt

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in, dün Twitter hesabından, "İsrail ve Filistin'e yönelik tutumu nedeniyle Türkiye'den gerçekleştirdikleri tarım ürünleri ithalatını durdurma talimatı verdiğine" ilişkin sözlerini değerlendirdi.

Ariel'in açıklamasının ve akabinde sarf ettiği sözlerin talihsiz olmasının yanında tehditkar ifadeler içerdiğine dikkati çeken Fakıbaba, "Bu yönüyle de kınanmayı hak ediyor." diye konuştu.

Fakıbaba, Filistin halkına zulmetmeyi politika edinmiş ve bu konuda her tür pervasızlığı sergileyebilecek bir devletin bakanının, Türkiye'yi, tarım konusu üzerinden tehdit etmeye kalkışmasının kabul edilemeyeceğini ifade ederek, Türkiye'nin, güçlü ekonomisi, tarımı dahil güçlü ve dinamik sektörleriyle büyük bir ülke olduğunu vurguladı. Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Dünyanın çeşitli ülkeleriyle tarımsal ticari ilişkileri bulunan ve tarımda net ihracatçı olan ülkemizin İsrail gibi küçük bir ülkenin 'ithalatı dondurması'ndan çekinmesi asla düşünülemez. Ülkemizin tarımı, artık dünya piyasasında alternatif pazarlar bulma noktasında sıkıntı yaşamayan dinamik bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla Türkiye'yi, küçük bir devletin bu tür tehditlerle sindirmeye çalışmasının beyhude bir çaba olduğunu ve bu tür tehditlere pabuç bırakmayacağımızı İsrail'in bilmesi gerekiyor. Halkımız, mazlumların gür sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin konusunda da yanındadır. Bizler Filistin davasını Türkiye'nin davası olarak görüyor ve Kudüs'ü kırmızı çizgimiz olarak değerlendiriyoruz. Hiçbir ekonomik kaygı, bizim Kudüs sevdamızın ve Filistinlilerin haklı davasını savunmamızın önüne geçemez."

Türkiye'nin tarımsal ihracatında İsrail'in payı düşük

Türkiye'nin İsrail'e genel ihracatı geçen yıl itibarıyla 3,4 milyar dolar, ithalatı ise 1,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İki ülke arasındaki genel dış ticaret hacmi ise geçen yıl 4,9 milyar dolar oldu. Türkiye'nin bütün ülkelere toplam ihracatına bakıldığında İsrail'e yapılan ihracat yüzde 2,2 seviyesinde bulunuyor.

Tarımsal ticarette de net ihracatçı konumunda olan Türkiye'nin İsrail'e tarımsal ihracatı geçen sene 270 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, tarımsal ürün ithalatı 38 milyon dolar düzeyinde kaldı. Toplam tarımsal ticaret hacmi de 308 milyon dolar seviyesinde kaydedilirken Türkiye'nin tarımsal ihracatında İsrail'in payı sadece yüzde 1,6 oldu.

Türkiye, İsrail'e en çok sigara, su, domates, sakız, yumuşak şeker, gofret, buğday unu, bazı ekmek çeşitleri, ayçiçeği tohumu yağı, çikolata ve kakao içeren gıdalarla kabuksuz fındık ihraç ediyor.

İsrail ise Türkiye'ye sebze tohumları, hurma, turunçgil suyu, meyan balı ve özü, fruktoz, çeşni ve lezzet verici karışımlar, kabuksuz badem, hazır hayvan yemleri gibi tarımsal ürünler satıyor.

İsrail, Türkiye'den tarım ithalatını durdurduğunu açıklamıştı

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, dün Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurduklarını açıklamıştı Ariel, bu kararını Twitter'dan duyurmuştu.

Ariel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tarım Bakanı olarak, bugün Türkiye'den tarım ürünlerinin ithalatını dondurma talimatı verdim. İki yüzlü bir şekilde İsrail'e ahlak dersi vermeye çalışan bir ülkeye destek olmayacağız" demişti. AA

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Anahtar Kelimeler:
gıda tarım ve hayvanclık Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
yerli üretimi bitirseniz böyle çapulcu israili söz sahibi edersiniz sonra ah desekte vah desekte boş !
ucak duser olan ciftciye olur. israil katliyam yapar olan yine bizim ciftciye oluyor ne hikmetse. akp ciftciyi piyon olarak goruyor her zaman kaybeden ciftci.
keşke sizin tarımınıza da size de ihtiyacımız yok diyip rest çekebilsek. daha anlaşmaları reddecek cesaretimiz yok
biz tarım ülkesi değilmiydik.fakıbaba desene bz tarım ülkesiyiz
Hep Danışıklı Dövüş akp Kaybetmesin Diye Ne Yapacaklarını Şaşırdı Siyonistler Bizden İthal Ettiği Ürünleri Kendi Üretiyor Kendi İthal Ediyor
yani TÜRKİYE ithalatı durdurmuyor üstte bide pisrail durdurma karari aliyor bizim HÜKÜMET size yazıklar olsun demmeki bu kadar bağırıp çağırıyorsunuz siz dürüst değilsiniz YAZIKLAR lolsun size sizi önce ALLAHA sonrada YÜCE TÜRK MİLLETI vicdanına havale ediyorum demekki aldığımız sebze ve benzeri tarim ürünlerin parası KATİL israile gidip kardeşlerimiz dediğimiz FİLİSTİNLİLERE kurşun olarak atılıyor off ALLAHIM bizleride affet bilmiyoruz içerik nasıl danışıkli dövüş yapılıyor????????
yıllardan beri sebze tohumu alıyoruz ancak ne hikmetse kısırlaştırılmış ürünleri bize satıyorlar ve bizde uyuyoruz
Gelir şimdi İsrail sevdalısı tarım bitticiler
Ulan tohumu bile İsrailden alıyorsunuz sonra bir şey yapacak gibi lak lak lak artist gibi konuşuyorsunuz bu millet de yiyor ya ben ona yanıyorum, iki yüzlüler İsraille bütün anlaşmaların iptaline yönelik verilen önerge AKP'nin oylarıyla reddedildi dün mecliste olaya bak, sonra cuma günü miting yapıp kahrolsun İsrail deyip milletin gazını alacaklar.....
Sizin yüzünüzden tarım bile yapılamıyor Allah'ınızdan bulun
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