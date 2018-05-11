Fakıbaba'dan şartsız kefilsiz kredi müjdesi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Lisanslı Depoculuk ve 80. Yıl Lansman toplantısına katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yaptığı konuşmada, “Dünyada tarıma yönelişin arttığı bir zamanda yaşıyoruz.

İnsan neslinin devamı, dengeli, sağlıklı ve yeterli beslenme için tarım olmazsa olmazımızdır. Dolayısıyla tarım, sadece üreticileri değil, tüketicileri de doğrudan ilgilendiren bir sektör durumundadır.

“Üreticilerimiz Ziraat Bankası ve TKK aracılığıyla şartsız, kefilsiz kredi kullanabilecek”

Lisanslı depoculuk faaliyetleri ile ilgili son duruma da değinen Bakan Fakıbaba, “Ülkemiz depo açığının giderilmesi amacıyla 2005 yılında TMO tarafından 'Özel Sektöre Uzun Süreli Kiralama Yöntemiyle Lisanslı Depo Yaptırılması' süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda ülke genelinde 90 noktada 4,2 milyon ton kapasiteli depo yapımı hedeflenmiştir.

"Kira ve nakliye ücreti ödenmeyecek"

İhtiyaç görülen noktalara depo yapımı faaliyetlerine devam edilecektir. 2018 yılında 2,5 milyon tonluk kısmı, 2019 yılı sonunda ise tamamı devreye girmiş olacaktır. Bu sistem tamamlandığında ülkemize, 1,5 milyar TL’lik yatırım yapılarak, bin kişiye istihdam sağlanacaktır. Üreticilerimiz ürününü lisanslı depoya teslim ettikleri takdirde, 2018 yılında depo kira ücreti ödemeyecek, biz karşılayacağız, ürün teslim ederken 25 TL analiz ücretini ödemeyecek, biz karşılayacağız, ton başına 25 TL nakliye desteği alacak. İlk kez bu yıl uyguluyoruz.