FİNANS

Fakıbaba'dan 'ucuz et' açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.04.2018 11:54 | Son Güncelleme

Bazılarının 'et pahalı' eleştirisini yaptığını söyleyen Bakan Fakıbaba, "29-30 liraya et satılan yerler var. Bunların sayılarını daha da artıracağız onu da söyleyeyim ve üreticilerimizin hep yanında olacağız" dedi.

Fakıbaba'dan 'ucuz et' açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Et ve Süt Kurumunun zincir marketlere ucuz ve uygun fiyata et satışına ilişkin, "Dar gelirli kardeşlerimizin mutfağı şenlensin diye bu eti piyasaya veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz." dedi.

Fakıbaba, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla yürüttükleri "Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi" kapsamında düzenlenen hayvan dağıtım töreni için geldiği Şırnak'ta projenin şehir için önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla meraları kullanıma açtıklarını dile getiren Fakıbaba, bunun sektör için büyük önem taşıdığını aktardı.

"29 LİRAYA ET SATIYORUZ"

Fakıbaba, et fiyatlarını dengede tutmak amacıyla et satışı yaptıklarına anımsatarak, şöyle konuştu:

"29-30 liraya et satıyorum, satmaya da devam edeceğim. Ben gider 29 liralık yerden alırım, başkası 60 liraya et yiyorsa yesin, afiyet olsun. Dar gelirli kardeşlerimizin mutfağı şenlensin diye bu eti piyasaya veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz."

Her zaman üreticilerin yanında olduklarını aktaran Fakıbaba, üreticiye, sanayiciye, esnafa, tüketiciye saygı duyduklarını fakat ramazanı ve Kurban Bayramı'nı fırsata dönüştürmek isteyen üreticilere izin vermeyeceklerini kaydetti.

"KIRSALI KALKINDIRACAĞIZ"

Et ithal etmek istemediklerini belirten Fakıbaba, et ithalatının geçici olduğunu, sadece piyasayı regüle etmek ve insanların ihtiyacını karşılamak için yapıldığını dile getirdi.

Bakan Fakıbaba, terörün sona ermesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yeniden hayvancılığın merkezi olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim şu an yapacağımız şey ateşi söndürmek, dar gelirli vatandaşlarımıza ucuz et temin etmektir. Durumu iyi olan vatandaş 60 liraya et alıyorsa alsın, afiyet olsun, helal olsun. Bazıları 'et pahalı.' diyorsa ben de diyorum ki '29-30 liraya et satılan yerler var, ben size etimi vereyim.' diyorum. Belki bunların sayılarını daha da artıracağız onu da söyleyeyim ve üreticilerimizin hep yanında olacağız. Kırsalda kalkınma olmadan şehirlerde, Türkiye'de kalkınma olmaz. Hükümetimiz de bunun bilincinde, kırsalı kalkındıracağız."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
et fiyatları ucuz et

En Çok Okunan Haberler

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

2 bin yardımcı eczacıya asgari ücretin 1.5 katı maaş

2 bin yardımcı eczacıya asgari ücretin 1.5 katı maaş

Bitcoin ile ilgili inanılmaz tahmin

Bitcoin ile ilgili inanılmaz tahmin

Akaryakıtta ÖTV indirimi açıklaması

Akaryakıtta ÖTV indirimi açıklaması

Merakla beklenen '300 koyun projesi' başladı!

Merakla beklenen '300 koyun projesi' başladı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Elektronik haberleşmede yeni dönem başlıyor, artık ücret alınmayacak

Elektronik haberleşmede yeni dönem başlıyor, artık ücret alınmayacak

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Altın fiyatları Merkez Bankasını bekliyor

Altın fiyatları Merkez Bankasını bekliyor

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Köprü ve otoyollar saniyede 55 lira kazandırdı

Köprü ve otoyollar saniyede 55 lira kazandırdı

Rusya yasağı kaldırdı, domatesin fiyatı arttı!

Rusya yasağı kaldırdı, domatesin fiyatı arttı!

Akaryakıtta ÖTV indirimi açıklaması

Akaryakıtta ÖTV indirimi açıklaması

Merakla beklenen '300 koyun projesi' başladı!

Merakla beklenen '300 koyun projesi' başladı!

Palandöken: İndirimlere kanıp kredi kartınızı şişirmeyin

Palandöken: İndirimlere kanıp kredi kartınızı şişirmeyin

THY'den Belgrad'a 5 ilave sefer

THY'den Belgrad'a 5 ilave sefer

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.