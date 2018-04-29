Fakıbaba'dan 'ucuz et' açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Et ve Süt Kurumunun zincir marketlere ucuz ve uygun fiyata et satışına ilişkin, "Dar gelirli kardeşlerimizin mutfağı şenlensin diye bu eti piyasaya veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz." dedi.

Fakıbaba, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla yürüttükleri "Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi" kapsamında düzenlenen hayvan dağıtım töreni için geldiği Şırnak'ta projenin şehir için önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla meraları kullanıma açtıklarını dile getiren Fakıbaba, bunun sektör için büyük önem taşıdığını aktardı.

"29 LİRAYA ET SATIYORUZ"

Fakıbaba, et fiyatlarını dengede tutmak amacıyla et satışı yaptıklarına anımsatarak, şöyle konuştu:

"29-30 liraya et satıyorum, satmaya da devam edeceğim. Ben gider 29 liralık yerden alırım, başkası 60 liraya et yiyorsa yesin, afiyet olsun. Dar gelirli kardeşlerimizin mutfağı şenlensin diye bu eti piyasaya veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz."