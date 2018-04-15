Fakıbaba: Kırmızı ette gerekli önlemleri alacağız

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kırmızı ette sürekli spekülatif fiyat artışlarının olabildiğini belirterek, "Bu konuda gerekli önlemleri alacağımızdan emin olabilirsiniz" dedi.

Fakıbaba, bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) İstişare Toplantısı'nın ardından düzenlenen akşam yemeği programında, hayvancılığın, kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve köyden kente göçün önlenmesi açısından stratejik bir sektör olduğunu söyledi.

Kırmızı ette sürekli spekülatif fiyat artışlarının olabildiğinin altını çizen Fakıbaba, "Bu konuda gerekli önlemleri alacağımızdan emin olabilirsiniz. Mutlaka önce üretici sonra sanayici arkadaşlarımız sonra tüketici. Üretici olmazsa olmaz. Üreticiler bu zincirin en değerli halkası. İnşallah yerli üretimimizi yapıp ithalatı önleyip yerli olarak bu gıda maddesini Türk halkına yedireceğimize inanıyorum. Yerli üretimi geliştirmek bizim görevimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Fakıbaba, üretimde sürdürülebilirliği sağlamak için 1 milyon düve hedefine ulaşılması gerektiğine işaret ederek, hayvancılığın devam edebilmesi için buzağı ölüm oranlarının düşürülmesinin önemine değindi.