FİNANS

Fakıbaba: Kırmızı ette gerekli önlemleri alacağız

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.04.2018 10:44 | Son Güncelleme

Kırmızı etteki fiyat artışlarının spekülatif olduğunu kaydeden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "Bu konuda gerekli önlemleri alacağımızdan emin olabilirsiniz" dedi.

Fakıbaba: Kırmızı ette gerekli önlemleri alacağız

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kırmızı ette sürekli spekülatif fiyat artışlarının olabildiğini belirterek, "Bu konuda gerekli önlemleri alacağımızdan emin olabilirsiniz" dedi.

Fakıbaba, bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) İstişare Toplantısı'nın ardından düzenlenen akşam yemeği programında, hayvancılığın, kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve köyden kente göçün önlenmesi açısından stratejik bir sektör olduğunu söyledi.

Kırmızı ette sürekli spekülatif fiyat artışlarının olabildiğinin altını çizen Fakıbaba, "Bu konuda gerekli önlemleri alacağımızdan emin olabilirsiniz. Mutlaka önce üretici sonra sanayici arkadaşlarımız sonra tüketici. Üretici olmazsa olmaz. Üreticiler bu zincirin en değerli halkası. İnşallah yerli üretimimizi yapıp ithalatı önleyip yerli olarak bu gıda maddesini Türk halkına yedireceğimize inanıyorum. Yerli üretimi geliştirmek bizim görevimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Fakıbaba, üretimde sürdürülebilirliği sağlamak için 1 milyon düve hedefine ulaşılması gerektiğine işaret ederek, hayvancılığın devam edebilmesi için buzağı ölüm oranlarının düşürülmesinin önemine değindi.

Hayvan sayısının artırılmasına yönelik projelere dikkati çeken Fakıbaba, "250 Bin Düve Projesi kapsamında 3 yılda toplam 250 bin baş düve verilecek. Bunlardan ilk 100 bini en geç temmuzda verilmeye başlanacak. 100 bini sonraki yıl ve 50 bini 3'üncü yıl verilecek. Proje ile 7 yılda yaklaşık 1,5 milyon damızlık hayvan sayısına ulaşılacaktır. 300 Koyun Projesi'nde uygulamalar 26 Nisan'da başlayacak." ifadelerini kullandı.

Fakıbaba, hayvancılık sektöründe yaşanan yem sıkıntısına da değinerek, meraların kullanıma açılmasının bu sorunu büyük ölçüde ortadan kaldıracağını kaydetti.

Kırmızı ette fiyat istikrarının önemli olduğunu belirten Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Piyasa koşullarında fiyat artışının önüne geçmek için Et ve Süt Kurumuna piyasaya müdahale ve ithalat yetkisi verdik. Piyasa regülasyonu kapsamında kalıcı çözüm olmamakla birlikte besilik ve kesimlik sığır ithal edilebilir. Kendi yerli hayvanımızı üretinceye kadar ama bu ateşi düşürmek için. Biz regülasyon yapmak zorundayız. Dar gelirli arkadaşlarımız var."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
et fiyatları kırmızı et
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

En Çok Okunan Haberler

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı İYİ Parti'ye geçti

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı İYİ Parti'ye geçti

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Antalya'da sahibi öldü diye girilen evde şoke eden manzara!

Antalya'da sahibi öldü diye girilen evde şoke eden manzara!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Çalışmadan emekli olmak mümkün! İşte şartları

Çalışmadan emekli olmak mümkün! İşte şartları

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Torba Yasa'dan gençlere çifte maaş şansı çıktı

Torba Yasa'dan gençlere çifte maaş şansı çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bilirkişilere ödenecek ücretler kesinleşti

Bilirkişilere ödenecek ücretler kesinleşti

Köy yumurtası hilesine son!

Köy yumurtası hilesine son!

e-Ticaretten sonra şimdi de s-Ticaret! Çığ gibi büyüyor

e-Ticaretten sonra şimdi de s-Ticaret! Çığ gibi büyüyor

İTO'nun yeni başkanı belli oldu

İTO'nun yeni başkanı belli oldu

15 bin lira kredi aldı, milyonlarca liralık kazanca kapı açtı

15 bin lira kredi aldı, milyonlarca liralık kazanca kapı açtı

Bitcoin 'dijital yastık altı' olma yolunda

Bitcoin 'dijital yastık altı' olma yolunda

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.