FİNANS

Fakir kebabına talep arttı, esnaf şehir dışından et getiriyor

16 Ocak 2018 11:09

Güneydoğu'da "fakir kebabı" olarak nitelendirilen ciğer kebabına talep arttı. Bölgede günlük yaklaşık 15 ton ciğer, kebap olarak tüketiliyor.

Fakir kebabına talep arttı, esnaf şehir dışından et getiriyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 20 yıl öncesine kadar "fakir kebabı" olarak nitelendirilen ciğer kebabı, yöre halkının ve ziyaretçilerin gözde lezzetine dönüştü.

Eskiden düşük gelirlilerin zorunlu tercihi olduğu için yöre halkının kendi arasında "fakir kebabı" olarak isimlendirdiği ciğer kebabı; hızlı nüfus artışı, kentleşme ve tüketim alışkanlığının değişimi ile artan talebe bağlı olarak lokantalardaki menülerin ilk sırasına yerleşti.

Önceleri sadece bir kaç kişinin seyyar tezgahta satışa sunduğu bu kebap çeşidinin son yıllarda ilk tercih edilen yemek olması dolayısıyla Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin ve Batman başta olmak üzere bölge genelinde bini aşkın ciğer salonu açıldı.

Bu salonlarda 10 bini aşkın kişi çalışırken, bölgede günlük yaklaşık 15 ton ciğer, kebap olarak tüketiliyor.

Talep artışı dolayısıyla bazı dönemlerde yörede ciğer bulmakta sıkıntı yaşayan kebapçılar, ihtiyaçlarını Balıkesir ve Konya'dan getirilen ciğerlerle gideriyor.

Kaynak: AA
 

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