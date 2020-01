Farmasi üyelik ile kazançlı ek iş fırsatı!

Farmasi, zengin ürün çeşitliliğiyle her zevke ve ihtiyaca yönelik makyaj, cilt bakım, saç bakım, kişisel bakım, parfüm, gıda takviyesi, Dr. Cevdet Tuna’dan özel formüllü doğal bileşen kullanılan ürünler ve Mr. Wipes markalı ev temizlik ürünleriyle ürün gamını her geçen gün genişleterek tüketici ihtiyaçlarına çözüm buluyor.

FARMASİ ÜYELİK AVANTAJLARI

Farmasi üyelik formunu doldurduktan sonra en kısa süre içinde belirtmiş olduğunuz iletişim numaranızdan aranırsınız. Üyelik bilgileriniz alındıktan sonra hemen kayıt işleminiz tamamlanır. Anında sisteme girip sipariş vermeye başlayabilir üye kaydedebilirsiniz. Kazanan olun! Farmasi dünyası çok kazandırır. Hemen sizde avantajlardan yararlanın.

“Yerli, doğal ve yüksek kaliteli ürünleri %30-40 oranında indirimli alarak aynı zamanda Farmasi katalog fiyatları üzerinden çevrenizdeki eşe, dosta, komşularınıza, kuaförünüze, özetle her yere bırakıp sipariş toplayarak katalog fiyatından ürünleri satarak %30-40 satış kârı elde edersiniz. Ekibinize yeni temsilciler ekleyerek, sizin ve ekibinizin satış cirosuna bağlı olarak, 500,1.000,1.500, 2500, 5.000, 10.000 TL ve üzeri her ay satış prim karı kazanırsınız. Memleketimizin her köşesinden temsilci kaydı yapabilir, temsilcilerinizi de başka temsilciler yapmaya yönlendirerek hayalinizi düşleyen ekibe sahip olabilirsiniz.”