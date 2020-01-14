Faruk Kaymakcı, AB’ye sitem etti:

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, “Maalesef IPA 2 döneminde siyasi gerekçelerle belki de 15 Temmuz hain darbe girişimi döneminde oluşan projelerde tıkanıklardan dolayı Türkiye’ye IPA fonlarında yaklaşık 1.2 milyarlık kesinti yapıldı” dedi.

Avrupa Birliği Başkanlığı’nın başlattığı “Sonuç Odaklı İzleme Projesi 3” Ankara’da bir otelde düzenlenen etkinlikle başladı. AB Başkanlığı tarafından 2011 yılından itibaren bu yana yürütülen Sonuç Odaklı İzleme projesinde, AB ve Türkiye’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği veya AB’nin Türkiye’ye üyelik sürecinde sağladığı fonların doğru ve uygulanabilir bir şekilde kullanımına yönelik denetleme yapılıyor. Projenin üçüncü kısmı ise 2020 yılına ilişkin gerçekleştirilecek projelerde izleme yapacak. Projenin açılış programına Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Merkezi İhale Birim Başkanı Merkezi Finans ve İhale Birimi Hakan Ertürk katıldı.

1.2 Milyarlık kesinti yapıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, “Bu proje IPA projelerinin sonuç odakları izlenmesi projesi bu. Bildiğiniz gibi Türkiye resmen AB’ye aday ilan edildikten sonra 2002 yılından itibaren biz katılım öncesi yardım almaya başladık. IPA 1 ve IPA 2 dönemlerini geçirdik. IPA 1de Türkiye’ye yaklaşık 4. 7 Milyar Avro tahsis edilmişti. IPA 2’de de 4.4 Milyar Avro tahsis edilmişti. Maalesef IPA 2 döneminde siyasi gerekçelerle belki de 15 Temmuz hain darbe girişimi döneminde oluşan projelerde tıkanıklardan dolayı Türkiye’ye IPA fonlarında yaklaşık 1.2 Milyarlık kesinti yapıldı. IPA, Türkiye’yi tam üyeliğe hazırlayan Türkiye’nin sosyoekonomik gelişmesine dışa açılmasına ve Avrupa ile bütünleşmesine ve AB müktesebatına katkıda bulunan bir program” diye konuştu.