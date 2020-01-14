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  4. Faruk Kaymakcı, AB’ye sitem etti:

Faruk Kaymakcı, AB’ye sitem etti:

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 12:31 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, “Maalesef IPA 2 döneminde siyasi gerekçelerle belki de 15 Temmuz hain darbe girişimi döneminde oluşan projelerde tıkanıklardan dolayı Türkiye’ye IPA fonlarında yaklaşık 1.2 milyarlık kesinti yapıldı” dedi.Avrupa Birliği Başkanlığı’nın başlattığı “Sonuç Odaklı İzleme Projesi 3” Ankara’da bir otelde düzenlenen etkinlikle başladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, “Maalesef IPA 2 döneminde siyasi gerekçelerle belki de 15 Temmuz hain darbe girişimi döneminde oluşan projelerde tıkanıklardan dolayı Türkiye’ye IPA fonlarında yaklaşık 1.2 milyarlık kesinti yapıldı” dedi.
Avrupa Birliği Başkanlığı’nın başlattığı “Sonuç Odaklı İzleme Projesi 3” Ankara’da bir otelde düzenlenen etkinlikle başladı. AB Başkanlığı tarafından 2011 yılından itibaren bu yana yürütülen Sonuç Odaklı İzleme projesinde, AB ve Türkiye’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği veya AB’nin Türkiye’ye üyelik sürecinde sağladığı fonların doğru ve uygulanabilir bir şekilde kullanımına yönelik denetleme yapılıyor. Projenin üçüncü kısmı ise 2020 yılına ilişkin gerçekleştirilecek projelerde izleme yapacak. Projenin açılış programına Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Merkezi İhale Birim Başkanı Merkezi Finans ve İhale Birimi Hakan Ertürk katıldı.

1.2 Milyarlık kesinti yapıldı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, “Bu proje IPA projelerinin sonuç odakları izlenmesi projesi bu. Bildiğiniz gibi Türkiye resmen AB’ye aday ilan edildikten sonra 2002 yılından itibaren biz katılım öncesi yardım almaya başladık. IPA 1 ve IPA 2 dönemlerini geçirdik. IPA 1de Türkiye’ye yaklaşık 4. 7 Milyar Avro tahsis edilmişti. IPA 2’de de 4.4 Milyar Avro tahsis edilmişti. Maalesef IPA 2 döneminde siyasi gerekçelerle belki de 15 Temmuz hain darbe girişimi döneminde oluşan projelerde tıkanıklardan dolayı Türkiye’ye IPA fonlarında yaklaşık 1.2 Milyarlık kesinti yapıldı. IPA, Türkiye’yi tam üyeliğe hazırlayan Türkiye’nin sosyoekonomik gelişmesine dışa açılmasına ve Avrupa ile bütünleşmesine ve AB müktesebatına katkıda bulunan bir program” diye konuştu.

IPA fonları Türkiye’nin üyelik sürecine yönelik projeleri desteklemeli
İPA fonlarının Türkiye’nin üyelik süreci ile ilgili bir kaynak olduğunu hatırlatan Kaymakcı, “Son dönemlerde bazı projelerde göç konusu ile ilgili kaynak ayrıldığını görüyoruz. Bunun için başka fonlar kullanılmalı, IPA fonları Türkiye’nin üyelik sürecine yönelik projeleri desteklemeli. Bu projelerin amacına hizmet edip etmediğini görmeye çalıştık ve projelerin bizi üyeliğe hazırlayıp hazırlamadığını incelemeye çalıştık. Bugün üçüncü aşamayı başlatıyoruz. Bu bizim için önemli harcadığımız her kuruşun Türkiye’nin AB üyelik sürecine katkıda bulunmasını istiyoruz” sözlerine yer verdi.
“Biz uyum sürecine yönelik destek veriyoruz”
Christian Berger ise “Bugün teknik bir toplantı olacak ve politik açıdan önemli olacak diye düşünüyorum. Dünyanın dört bir yanında harcanılan fonların başarılı doğru bir şekilde harcanması bizim için önemli. Ne yaptığımızı bilirsek yeni projeler tasarlanabilir. Önceki deneyimleri dikkate alabiliriz. Önce veri toplamamız gerekiyor, bunun ne ile ilgili olması tespit edilmeli. Uzmanlar proje ile ilgili saha çıkıyor verileri topluyor ve raporlarını hazırlıyorlar. Buradan dersler çıkarılmalı bu projede amaç şu; dışarıdan tarafsız bir değerlendirme yapmak. Bunun üçüncü fazına geçtik. Mali işbirliği kendisi bir hedef değildir. Biz mali desteği neden veriyoruz çünkü Türkiye’nin aday konumuyla ilgili destek veriyoruz. Türkiye AB’ye üye olmak isteyen bir ülke ve biz uyum sürecine yönelik destek veriyoruz. Böylelikle AB fonunun Türkiye’de yönetilmesini iyileştirebiliriz” sözlerini kullandı.

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