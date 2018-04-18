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Faruk Özlü'den yerli otomobille ilgili açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.04.2018 11:27 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilde devletin ortaklığının söz konusu olmadığını bildirdi. Bununla beraber imzalanacak bir sözleşmeyle devlet desteğinin çerçevesinin belirleneceğini ifade etti.

Faruk Özlü'den yerli otomobille ilgili açıklama

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, NTV’de yerli otomobil ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

"Bakanlığınızın yürüttüğü çok önemli projeler var ve bunlardan biri de yerli otomobil. Çalışmalarda ne aşamadayız, Konsorsiyumun üst yenetici belirlediği haberleri var, son durum nedir?" sorusuna Bakan Özlü şu yanıtı verdi:

"Konsorsiyum uyumlu bir çalışma yürütoyor, teknik ve mali analizde işin sonuna gelindi. Yaklaşık 2.5 milyar euroluk yatırım öngörülüyor. 5 ana yüklenici yüzde 30 kendi sermayeleri yüzde 70 de kredi kullanacaklar. Burada devletin ortaklığı söz konusu değil. Şirkletler kendileri ortaklık oluşturacaklar. Son alınan kararla, ortak girişim kurulu devletle bir sözleşme imzalayacak ve bu sözleşmede devlet desteklerinin çerçevesi belli olacak. Araştırma geliştirme faaliyetlerinde destekle ilgili bir çalışmamız var. Sonuç olarak diyebiliriz ki, konsorsiyum içerisinde devlet olmayacak ancak yapılacak sözleşmede devlet desteğinin tanımı yer alacak."

"Üretim yeri, modeli, takvim konusunda değişiklik var mı? Her yerden talep var, son olarak Niğde'den geldi" şeklindeki soruya Özlü, "Toplam 22 ilden talep var, şu anda yer seçimi konusu gündemde değil, 1 yıl sonra gündeme gelecek. Şirketleşmeyi tamamlamayı, tasarımlara başlamayı ve 5 modelle piyasaya girmeyi hedefliyoruz. 2019 tasarım tamamlama, 2021 seri üreitm ve piyasaa girme yılları olacak, burada hedefler aynı..." şeklinde cevap verdi.

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu işe siyaset karıştığı için başarılı olmayacaktır. Sırf AKP bunu seçim kapmanyasına çevireceği için laikler bu arabayı almaz. AKP'nin seçmeninde de 100.000 lirayı bir arabaya verecek para yok.
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