Fas Başbakanı: "Yolsuzluk Arap ekonomilerini içten içe çürütüyor"

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, yolsuzlukların Arap ekonomilerine yıkıcı zararlar verdiğini belirterek, yolsuzlukla mücadele çabalarının birleştirilmesi çağrısında bulundu.

Arap Birliği ile Fas Şeffaflık ve Rüşvetle Mücadele Ulusal Heyeti ortaklığında düzenlenen "3. Yolsuzlukla Mücadele İçin Arap Sözleşmesine Taraf Ülkeler Konferansı" Fas'ın başkenti Rabat'ta başladı.

Konferansın açılış oturumunda söz alan Fas Başbakanı Osmani, "Yolsuzluk belası, Arap ekonomilerini içten içe çürütüyor. Bu durum bizi ve halkları rahatsız ediyor. Arap ülkelerinin yolsuzlukla mücadele karşısında birlikte çaba sarf etmesi gerekiyor." dedi.

Osmani, yolsuzluğun, kalkınma planları ve kamu politikalarını zayıflatarak toplumun istikrar ve kalkınması önündeki temel engellerden birini oluşturduğunu ifade etti.

Yolsuzlukla mücadelenin başarılı olması için halkın da bu mücadeleye katılması gerektiğini söyleyen Osmani, bunun da vatandaşların yaşam seviyesinin yükseltilmesi, ekonominin güçlendirilmesi ve vatandaşlar ile kamu kurumları arasında güven oluşturulmasıyla gerçekleşebileceğini aktardı.