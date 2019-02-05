FİNANS

Fashion One International – Number1 Medya Grubu, yüzde 50 ortaklığa imza attılar

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.02.2019 15:56 | Son Güncelleme

122 ülkede yayın yapan Fashion One TV international, Türkiye pazarına Number1 Medya Grubu’yla adım attı.

Fashion One International – Number1 Medya Grubu, yüzde 50 ortaklığa imza attılar

New York merkezli Fashion One, uluslar arası moda, eğlence ve life style kanalı. Uluslararası moda sektörünün en büyük içerik sağlayıcısı. Number1 Medya Grubu; 3,4 milyon erişimiyle Türkiye’nin en güçlü gençlik, müzik ve life style yayın grubu. Bu stratejik ortaklık sayesinde, Türk turizmi ve tekstili dünya pazarlarına açılma şansı yakalayacak. Fashion One TV’nin uluslar arası içeriği de Türk izleyicisiyle buluşacak.

Fashion One Group CEO’su Ali Gürsoy, ortaklık için yaptığı açıklamada; “Bu ortaklık, genişlemekte olan grubumuzun en önemli adımlarından. Türk pazarının değerini ve ne kadar önemsediğimizi, Number1 Medya Grubu ortaklığı ile gösteriyoruz. Ekonominin yeniden hareketlenmesi sonucu, Türk pazarına girmemiz için en doğru zaman. Türk moda piyasası, tasarım ve üretim açısından, hem yerel hem de uluslar arası pazarda yeniden büyümeye başladı. Bu açıdan, sektörün en iyi içeriklerini Türk izleyicisiyle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Türkiye’ye adım atmamız, ulusarası büyüme stratejimizin bir parçası” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Number1 Medya Grubu Fashion One TV international

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