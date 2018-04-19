FİNANS

Abraaj Group KFC Türkiye'yi satabilir

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.04.2018 10:14 | Son Güncelleme

Dubai merkezli yatırım şirketi Abraaj'ın 5 ay önce satın aldığı fast food devi KFC Türkiye'yi satmayı veya Grup içinde başka bir işletmeye devretmeyi değerlendirdiği öğrenildi.

Abraaj Group KFC Türkiye'yi satabilir

Dubai merkezli yatırım şirketi Abraaj Group, Yum Brands'dan Aralık 2017'de satın aldığı KFC Türkiye'yi satmayı veya Grup içinde başka bir işletmeye devretmeyi değerlendiriyor.

Abraaj, KFC'yi aralık ayında satın alırken finansman temin ettiği 6 milyar dolar büyüklüğündeki global satın alma fonunu iptal etme yönünde bu yılın başlarında aldığı karar nedeniyle KFC'yi elden çıkarmayı gündemine aldı.

WSJ'nin haberine göre global satın alma fonunun iptal edilmesi, Abraaj'ın 3 milyar dolar büyüklüğünde bir kaynağı yatırımcılara iade etmesi anlamına geliyor.

Konuya yakın kaynaklar WSJ'ye yaptıkları açıklamalarda, "KFC Türkiye, iptal edilen yeni fonun bir parçasıydı ve şimdi Abraaj ne yapılabileceğine dair seçenekler bulmaya çalışıyor.

Değerlendirilmekte olan seçeneklerden biri KFC Türkiye'nin 2016'da Türk şirketlerine destek için oluşturulan 526 milyon dolar tutarındaki sermaye havuzuna transfer etmek" ifadelerini kullandılar.

Abraaj ise yaptığı açıklamada, her hangi bir varlığın zorunlu olarak satılması ihtiyacı olmadığını, KFC Türkiye'nin satılması halinde bunu şirketin temel göstergeleri çerçevesinde yapacağını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
kfc fast food
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ekonomi güzel firmalar bir bir satiliyor kimi iflas istiyor. Çalışanlara yazık her daim vatandaşa kazık. Türk milleti bu kadarına laik midir?? Böyle başa böyle traş...
@truva1755 adamlar buradan para çıkmayacağını anladılar yakında bütün firmalar iflas bağrağını cektik diyip ülkemizi terke edecek.
Doğuş,ülker,koç,sabancı hisselerinin %70 ini sessiz sedasız sattılar çıktılar piyasadan.
tab gida satin alir
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