Fast-food zinciri McDonald’s'tan çok önemli karar! Artık kullanmayacak

Yüzlerce yıl boyunca doğada çöp olarak kalan plastik malzemeleri bırakmaya başlayan şirketlere McDonald’s da eklendi. Restoranların en çok kullandığı malzemelerden olan pipetler, tüm dünyada lüzumu olmamasına rağmen plastikten yapılıyor. Dünyanın en yaygın restoran zinciri McDonald’s, İngiltere’deki mağazalarında plastik pipetlerini kâğıt olanlarla değiştirerek aşamalı şekilde plastik kullanımını sonlandıracak. İngiltere’de günde 1 milyon 800 bin pipet harcayan McDonald’s, bu sayede küçük gibi gözüken ama büyük bir değişime neden olacak. Firma konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Geniş kapsamlı bir kamuoyu çalışması yapan müşterilerimiz, plastik pipet kullanmamızı istemedi” ifadesine yer vererek, müşterilerin tepkilerinin olumlu değişimlere sebep olabileceğini belirtti.

"PLASTİK MALZEMELERİ TERK ETME HIZIMIZ ARTTI"



McDonald’s’ın İngiltere ve İrlanda CEO’su Paul Pomroy, “Hükümetin planları ve müşterilerimizin isteklerinde kararlı olması sayesinde plastik malzemeleri terk etme hızımız arttı” diyerek insanların ve hükümetlerin çevreyi korumak için önemli rol oynayabileceklerini söyledi.