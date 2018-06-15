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Fast-food zinciri McDonald’s'tan çok önemli karar! Artık kullanmayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.06.2018 19:40 | Son Güncelleme

Fast-food zinciri McDonald’s, Eylül ayından itibaren İngiltere’deki mağazalarında plastik pipetlerini kâğıt olanlarıyla değiştirecek.

Fast-food zinciri McDonald’s'tan çok önemli karar! Artık kullanmayacak

Yüzlerce yıl boyunca doğada çöp olarak kalan plastik malzemeleri bırakmaya başlayan şirketlere McDonald’s da eklendi. Restoranların en çok kullandığı malzemelerden olan pipetler, tüm dünyada lüzumu olmamasına rağmen plastikten yapılıyor. Dünyanın en yaygın restoran zinciri McDonald’s, İngiltere’deki mağazalarında plastik pipetlerini kâğıt olanlarla değiştirerek aşamalı şekilde plastik kullanımını sonlandıracak. İngiltere’de günde 1 milyon 800 bin pipet harcayan McDonald’s, bu sayede küçük gibi gözüken ama büyük bir değişime neden olacak. Firma konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Geniş kapsamlı bir kamuoyu çalışması yapan müşterilerimiz, plastik pipet kullanmamızı istemedi” ifadesine yer vererek, müşterilerin tepkilerinin olumlu değişimlere sebep olabileceğini belirtti.

"PLASTİK MALZEMELERİ TERK ETME HIZIMIZ ARTTI"

McDonald’s’ın İngiltere ve İrlanda CEO’su Paul Pomroy, “Hükümetin planları ve müşterilerimizin isteklerinde kararlı olması sayesinde plastik malzemeleri terk etme hızımız arttı” diyerek insanların ve hükümetlerin çevreyi korumak için önemli rol oynayabileceklerini söyledi.

İngiltere Çevre Bakanı Michael Gove ise, McDonald’s’ın yaptığı değişimi “önemli bir katkı” olarak nitelendirerek, diğer işletmeler için iyi bir örnek olacağını belirtti.

"ENGELLİLER İÇİN ZORLUK ÇIKARABİLİR"

McDonald’s, şimdiden ABD, Fransa ve Norveç’teki restoranlarında plastik pipetleri kaldırmak için hazırlığa başladığını açıkladı. İngiltere’de 60’dan fazla açık hava festivali organizasyonunda plastik malzemelerin birçoğu yasaklanırken, 2021 yılından sonra festivallere tek kullanımlık plastik malzemelerle giriş yasaklanacak. Plastik pipetlerin her zaman kullanışlı olmadığı yorumunu yapan Tanni Grey-Thompson, bu yasaklamanın engelliler için zorluk çıkarabileceği yorumunda bulundu.

Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren Tetra Pak firması ise, plastik pipetlerin karton meşrubat şişelerinin kullanımında yüksek önem arz ettiğini ve kullanımlarının yasaklanmaması gerektiğini açıkladı. Firma, pipetlerin meşrubatı içtikten sonra pipet deliklerinden içeri sokularak karton şişeyle birlikte geri dönüştürülebileceğini hatırlattı.

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Anahtar Kelimeler:
fast food McDonald’s plastik pipet

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