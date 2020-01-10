Fas’ta uygunluk belgesi düzenlemek üzere yetkili kuruluş görevlendirildi

Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanlığı; Fas’a ithal edilen ürünler için geçerli olan ve 1 Şubat 2020 tarihi itibariyle uygulanmaya başlayacak yeni uygunluk onay programı kapsamında TUV Rheinland’ı yetkili denetim kuruluşu olarak görevlendirdiğini duyurdu.

Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanlığı 16 Aralık 2019 tarihinde Fas’a ithal edilen ürünler için geçerli olan ve 1 Şubat 2020 tarihi itibariyle uygulanmaya başlayacak yeni uygunluk onay programı kapsamında TUV Rheinland’ı yetkili denetim kuruluşu olarak görevlendirdiğini duyurdu. Küresel endüstriyel denetim ve sertifikasyon hizmetleri sağlayıcısı Almanya merkezli TUV Rheinland, bu görevlendirme sayesinde program kapsamında ilk atanan denetim kurumlarından birisi olduğu kaydedildi. Fas’ta düzenlenen imza törenine; Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanlığı bürosunda Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanı H.E. Moulay Hafid Elalamy, TUV Rheinland Hindistan, Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik Bölgesel Başkan Yardımcısı Andreas Hofer, TUV Rheinland Hükümet Denetimleri ve Uluslararası Ticaret Küresel Müdürü Fares Naouri ve her iki tarafın diğer yönetim üyeleri huzurunda gerçekleştirildi.