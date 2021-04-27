Fazla mesaisini alamayanlar dikkat! Kıdem tazminatınızı alabilirsiniz

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, fazla mesai ücretleri ödenmediği için işten çıkan çalışanın, haklı nedenle iş akdini feshettiğine hükmetti.

İstanbul'daki bir firmada çalışan işçi, ücretlerinin ödenmediğini, yıllık izinlerinin kullandırılmadığını ileri sürerek işten ayrıldı. İşçi daha sonra, kıdem tazminatının ödenmesi talebiyle dava açtı.

Bakırköy 16. İş Mahkemesinde görülen davada, işveren, davacı işçinin hiçbir gerekçe göstermeden istifa ettiğini, ücrete yönelik iddiaların doğru olmadığını savundu.

Yerel mahkeme yargılama sonunda, davacı işçinin kıdem tazminatı talebini reddetti.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu.

"FESİH SEBEBİ ARAŞTIRILMALI"

Dairenin kararında, istifa dilekçesinde davacının, "kendi isteği" ile işten ayrıldığını, borcunun ve alacağının olmadığını ifade ettiği aktarıldı.

Kendi isteğiyle ayrılma halinin bir sebebi değil, daha çok fiili bir durumu yansıttığı vurgulanan kararda, böyle bir durumda da işçinin istifa dilekçesinde feshe yönelik belirli bir neden bildirdiğinden söz edilemeyeceği, fesih sebebinin araştırılması ve belirlenmesi gerektiği belirtildi.