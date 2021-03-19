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FED Başkanı: “Bu Krizden Eskisinden Daha Güçlü Çıkacağız”

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.03.2021 19:55 | Son Güncelleme

Jerome Powell, Wall Street Journal’da yayınlanan makalesinde, FED olarak, ihtiyaç duyduğu müddetçe ekonomiye gereken desteği sağlamaya devam edeceğiz. Bu krizden, daha güçlü şekilde çıkacağımıza inanıyorum” dedi

FED Başkanı: “Bu Krizden Eskisinden Daha Güçlü Çıkacağız”

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, ABD’nin Corona virüsü salgınının yarattığı krizden, “daha önceki krizlerde de olduğu gibi, eskisinden daha güçlü ve daha iyi şekilde çıkacağını” belirtti.

Powell, Wall Street Journal’da yayınlanan makalesinde, geçen yıl Corona virüsü salgını ilk patlak verdiğinde Amerikan ekonomisinin vahim bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu ve o dönemde güçlü biçimde harekete geçme kararı aldıklarını anlattı.

“Önümüzdeki zorluk, daha uzun vadeli hasarı önlemek için etkinin süresi ve şiddetini sınırlamaktı” diyen Powell, o zamanda yaşanan ekonomik gerilemenin sürat, kapsam ve yoğunluk bakımından tarihte eşinin görülmediğini, Amerika’da sadece iki ayda 20 milyon istihdam kaybının yaşandığını, bunun Büyük Resesyon dönemindeki kaybın iki katından fazla olduğunu hatırlattı.

Yazısında salgının ekonomide ve halkın yaşamında yarattığı derin etkilere ve işsizlik oranının son 50 yılın en yüksek seviyesine çıktığına değinen Powell, krizin boyutunun hükümetin bir bütün olarak karşılık vermesini gerektirdiğini, Kongre’nin savaş sonrası dönemdeki en büyük ekonomik toparlanma paketini geçirdiğini, FED olarak da krizi aşmak için ellerindeki tüm araçları seferber ettiklerini kaydetti.

Powell, bugünse durumun büyük oranda ilerlemeler gösterdiğini ifade ederek, “İlk baştaki istihdam kayıplarının yarısından biraz fazlası yeniden kazanıldı. Aşıların gelişiyle birlikte tablo daha parlak bir hale geliyor. Amerikan halkı bu zor döneme kararlılık, direnç ve ustalıkla göğüs gerdi” dedi.

Bununla birlikte, toparlanma sürecinin tamamlanmasına daha çok zaman olduğunu vurgulayan Powell, “Dolayısıyla FED olarak, ihtiyaç duyduğu müddetçe ekonomiye gereken desteği sağlamaya devam edeceğiz. Bu krizden, daha önce de çok sık yaptığımız gibi, eskisinden daha güçlü ve daha iyi şekilde çıkacağımıza gerçekten inanıyorum” ifadesini kullandı.

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