FED Başkanı: “Bu Krizden Eskisinden Daha Güçlü Çıkacağız”

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, ABD’nin Corona virüsü salgınının yarattığı krizden, “daha önceki krizlerde de olduğu gibi, eskisinden daha güçlü ve daha iyi şekilde çıkacağını” belirtti.

Powell, Wall Street Journal’da yayınlanan makalesinde, geçen yıl Corona virüsü salgını ilk patlak verdiğinde Amerikan ekonomisinin vahim bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu ve o dönemde güçlü biçimde harekete geçme kararı aldıklarını anlattı.

“Önümüzdeki zorluk, daha uzun vadeli hasarı önlemek için etkinin süresi ve şiddetini sınırlamaktı” diyen Powell, o zamanda yaşanan ekonomik gerilemenin sürat, kapsam ve yoğunluk bakımından tarihte eşinin görülmediğini, Amerika’da sadece iki ayda 20 milyon istihdam kaybının yaşandığını, bunun Büyük Resesyon dönemindeki kaybın iki katından fazla olduğunu hatırlattı.

Yazısında salgının ekonomide ve halkın yaşamında yarattığı derin etkilere ve işsizlik oranının son 50 yılın en yüksek seviyesine çıktığına değinen Powell, krizin boyutunun hükümetin bir bütün olarak karşılık vermesini gerektirdiğini, Kongre’nin savaş sonrası dönemdeki en büyük ekonomik toparlanma paketini geçirdiğini, FED olarak da krizi aşmak için ellerindeki tüm araçları seferber ettiklerini kaydetti.