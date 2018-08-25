FED'den faiz artışı sinyali!

Dün bir sempozyumda konuşma yapan Powell, “Fed’in faiz artırımında hızlı davranması durumunda ekonomik büyüme sınırlanabilir, ancak yavaş davranması durumunda ise ekonomi aşırı ısınabilir. Federal Açık Piyasa Komitesi, faiz oranlarını kademeli olarak artırmada bu iki riski ciddiyetle ele alıyor” diye konuştu.
Ülkede enflasyon oranının yakın zamanda yüzde 2’lik seviyeye yaklaştığını kaydeden Powell, bu seviyenin üzerine çıkmayla ilgili açık bir işaretin bulunmadığını, bu nedenle de aşırı ısınmayla ilgili artan bir risk görülmediğini de ifade etti. Powell, FOMC’nin en son toplantı tutanaklarına da vurgu yaptı ve “Gelir ve istihdamdaki güçlü büyüme devam ederse, faizlerdeki kademeli artışlar uygun olacaktır” dedi.
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