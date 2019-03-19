Fed faiz toplantısı öncesi dolarda son durum! (19 Mart Salı güncel dolar ve euro fiyatları)

Fed'in yarın sonuçlanacak toplantısında faizde bir değişiklik beklenmiyor; ancak, ABD ekonomisinde büyümeyi destekleyecek gevşek para politikasına ağırlık vereceğine ilişkin beklentilerle, doların önde gelen altı para birimi karşısındaki gelişimini yansıtan dolar endeksi yüzde 0.1 kayıpla 96.43 düzeyine kadar geriledi.

Dolar endeksi bu ayın başlarında 97.71 düzeyine kadar çıkmış, ancak Fed politika yapıcılarından gelen "gevşek politika"yı işaret eden açıklamalarla inişe geçmişti.

DOLARDA SON DURUM - 19 MART SALI DOLAR FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 5,4680 liradan alınan dolar, 5,4700 liradan satılıyor. 6,2060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2080 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4620 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2010 lira olmuştu.

DHA-AA

