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FED kararı sonrası dolar düştü! İşte 21 Mart Perşembe güncel dolar ve euro fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.03.2019 08:08 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı doların sert düşmesine neden oldu. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri de etkileyen faiz kararı sonrası 5.50 seviyesinde bulunan dolar kararın açıklanmasının ardından 5.40'a kadar düştü. 21 Mart Perşembe günü (bugün) dolar 5,42'den, Euro ise 6.21 liradan işlem görüyor. Dolar, euro fiyatları ile güncel döviz bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

FED kararı sonrası dolar düştü! İşte 21 Mart Perşembe güncel dolar ve euro fiyatları

Dolar ve euro ne kadar oldu sorusu Fed'in faiz kararı sonrası internette en çok aranan sorularından birisi oldu. ABD Merkez Bankası Fed'in politika faiz oranını değiştirmeme kararı aldı. Faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtilen açıklamada, daha önce bu yıl içerisinde iki faiz artışı öngören bankanın bu yıl için faiz artışı beklentisinin olmadığı vurgulandı. Açıklamada, Fed’in 2020 yılında ise bir faiz artırımı öngördüğü kaydedildi. Böylelikle Fed'in 2021 yılına kadar bir faiz artırımı öngörüsü sonrası dolar çakıldı.

DOLAR VE EURO NE KADAR? - 21 MART GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

21 Mart Perşembe günü dolar/TL 5.42 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise TL karşısında birkaç gündür sürdürdüğü 6,20 seviyelerini koruyor. Brexit nedeniyle İngiliz sterlini ise 7.30 seviyesinden 7.17'ye kadar geriledi.

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