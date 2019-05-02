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FED kararı sonrası dolarda hareketlilik! İşte dolar ve euro fiyatlarında güncel son durum

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.05.2019 08:20 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini yüzde 2.25 ile yüzde 2.50 aralığında sabit tuttu ve enflasyondaki düşüşün beklenenden daha kalıcı olabileceği uyarısı yaptı. Kararın ardından 5.90 civarında seyreden dolar, FED Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla 5.96'ya kadar yükseldi. 2 Mayıs Perşembe günü doların alış fiyatı 5.9696, satış fiyatı ise 5.9736 olurken, Euro'da alış fiyatı 6.7008 satış fiyatı ise 6.7075 lira seviyesinde. Güncel döviz kuru ve piyasalardaki son gelişmeler haberimizde.

FED kararı sonrası dolarda hareketlilik! İşte dolar ve euro fiyatlarında güncel son durum

Fed Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) iki günlük toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Politika duruşumuzun uygun olduğunu düşünüyor, her iki yönde hareket ettirmek için güçlü bir gerekçe görmüyoruz; bu yıl için iyi bir yolda olduğumuzu görüyorum" dedi.

Çekirdek enflasyondaki düşüşün ağırlıklı olarak "geçici faktörler"in sonucu olabileceğinin altını çizen Powell, "düşük enflasyonun şimdilik" Fed'in politika faiz oranında herhangi bir değişiklik yapmaya karar vermesinde "sabırlı" olmasına olanak verdiğini vurguladı.

Politika faizi olan federal fon faiz oranının mevcut hedef bandında kalmasını sağlamak amacıyla bankalara rezerv fazlaları için ödediği faiz miktarını yüzde 2.40'tan yüzde 2.35'e düşüren Fed'in faiz açıklamasında da, "İstihdam piyasası güçlü kalmaya devam ediyor; ekonomik faaliyetler sağlam bir hızla yükseldi" denildi.

Fed politika açıklamasında, enflasyonun "ısrarla hedefin altında geliştiği"nin belirlenmesi durumunda ise, bu durum karşısında "endişe duyulacağı ve politika belirlerken dikkate alınacağı"na da dikkat çekildi.

DOLAR VE EURO'DA SON DURUM - 2 MAYIS PERŞEMBE DÖVİZ KURU

DOLAR1

Dolar/TL, hafta başından bu yana sıkıştığı 5.90 - 6.00 arasındaki dar banttaki hareketini sürdürüyor. TCMB PPK toplantısından sonra kur 5.95 üzerine çıkmıştı. Dün Fed'in kararı öncesi 5.94'lerde olan dolar kuru, Fed Başkanı Powell'ın açıklamasıyla yükselen dolar endeksine bağlı olarak 5.96 üzerine çıktı. 2 Mayıs günü dolar 5.9660 TL'de

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