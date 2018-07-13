FİNANS

FED merakla beklenen Para Politikası Raporu’nu yayımladı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.07.2018 22:57 | Son Güncelleme

Fed, ABD Kongresi için yılda iki kez hazırladığı Para Politikası Raporu’nun Temmuz 2018 sayısını yayımladı. ABD Merkez Bankası (Fed), Kongre’ye sunduğu raporda, kademeli faiz artışlarına devam edileceğinin sinyalini verdi.

FED merakla beklenen Para Politikası Raporu’nu yayımladı!

Fed Başkanı Jerome Powell’ın haftaya Kongre’de yapacağı sunumlar öncesinde Kongre’nin ilgili komitelerine sunulan raporda, ülke ekonomisine ilişkin olumlu değerlendirmeler öne çıktı.

Yılın ilk yarısında gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 2 artığı bilgisine yer verilen rapora göre, yatırımlar ve güven ortamı kısmen vergi indirimlerinin etkisiyle güçlendi.

İş gücü piyasasının da güçlenmeye devam ettiği vurgulanan raporda, yılın ilk yarısında aylık ortalama istihdam artışının 215 bine yükseldiği bildirildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemi için 180 binle sınırlı kalmıştı.

Raporda, ayrıca, işsizliğin iş gücüne katılım oranının artmasına rağmen yüzde 4 civarında seyrettiğine işaret edildi.

Ülkede tüketici enflasyonunun son dönemde enerji fiyatlarındaki artışla yüzde 2’nin üzerine çıktığı belirtilen raporda, “Fed yetkilileri, enflasyonun 2018 yılında artmasını bekliyordu. Bu beklenti, şu ana kadar doğru çıkmışa benziyor.” ifadeleri yer aldı.

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bu gelişmeler doğrultusunda faiz artırmaya devam etmeyi öngördüğü belirtilirken "FOMC, ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilir şekilde artması, güçlü istihdam piyasası koşulları ve yüzde 2'lik simetrik enflasyon hedefine yaklaşılmasıyla uyumlu olarak politika faizinde kademeli artışlar bekliyor." değerlendirmesi yapıldı.

FİNANSAL GELİŞMELER

Fed’in Para Politikası raporunda, finansal piyasalardaki gelişmelere de değinildi. ABD borsalarında yılın ilk çeyreğinde izlenen güçlü artışın, ticaret politikalarına yönelik belirsizlik, artan faiz oranları ve yurtdışındaki siyasi gelişmelerle sonlandığı aktarıldı.

Buna ilaveten, yatırımcıların yükselen ekonomilere yönelik endişelerinin yükseldiğine işaret edilen raporda, “Israrla yüksek seyreden enflasyon oranları, genişlemeci mali politikaları ve yüksek cari açıkları ile Türkiye ve Arjantin en kötü performans gösteren ülkeler arasında yer aldı.” tespitinde bulunuldu.

Raporda, ayrıca doların ABD ekonomisindeki iyi gidişatın yanı sıra Avrupa ve yükselen piyasa ekonomilerindeki siyasi gelişmelerin etkisiyle değer kazandığına vurgu yapıldı.

"PETROL FİYATLARININ ETKİSİ GEÇMİŞE KIYASLA DAHA AZ"

Enflasyonun artmasında rol oynayan petrol fiyatlarının tüketici harcamalarını kısıtladığına işaret edilen rapora göre, ortalama bir ailenin yıllık benzin gideri 300 dolar yükselerek 2 bin 100 dolardan 2 bin 400 dolara çıktı.
Buna karşın, ülkede artan petrol üretiminin petrol ithalatının GSYH’ye oranını düşürdüğü kaydedilen raporda, “Yüksek petrol fiyatlarının ekonomi için yarattığı yük, şimdi geçmişe kıyasla çok daha az.” ifadeleri kullanıldı.

PARTNERÜnlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...Ünlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklamasıBakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Türkiye'ye IMF'te önemli görevTürkiye'ye IMF'te önemli görev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fed Para Politikası Raporu Faiz artışı ABD Merkez Bankası

En Çok Okunan Haberler

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

İstanbul'un ilçelerindeki konut fiyatları açıklandı

İstanbul'un ilçelerindeki konut fiyatları açıklandı

200 bin işçiye zam müjde! Yüzde 9.17 zam

200 bin işçiye zam müjde! Yüzde 9.17 zam

Van Gölü'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını

Van Gölü'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını

Ağrı’da 48 derece jeotermal sıcak su bulundu

Ağrı’da 48 derece jeotermal sıcak su bulundu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan flaş faiz ve kur mesajı

Erdoğan'dan flaş faiz ve kur mesajı

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fitch'in kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Fitch'in kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Türkiye'ye IMF'te önemli görev

Türkiye'ye IMF'te önemli görev

Ağrı’da 48 derece jeotermal sıcak su bulundu

Ağrı’da 48 derece jeotermal sıcak su bulundu

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.