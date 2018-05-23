FİNANS

Fed tutanakları yayınlandı: Faiz artırımına gidilebilir

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.05.2018 22:45 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, Fed yetkililerinin haziran toplantısında faiz artırılmasını destekleyeceğine işaret etti.

Fed tutanakları yayınlandı: Faiz artırımına gidilebilir

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 1-2 Mayıs tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayınladı.

FOMC üyelerinin politika faizini yüzde 1,50 -1,75 aralığında sabit tutma kararı aldığı toplantının tutanaklarında, Amerikan ekonomisine ve para politikasına yönelik değerlendirmelere yer verildi.

Ülkede ekonomik faaliyetlerin ve iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiği vurgulanan tutanaklarda, son enflasyon verilerinin yüzde 2 hedefine ulaşılacağına dair güven verdiği belirtildi.

Tutanaklar, Fed yetkililerinin, güçlü ekonomik görünüm ışığında sıkılaştırmaya devam edilmesini desteklediğini ortaya koyarken, "Üyelerin çoğu, gelecek bilgilerin ekonomik görünümü genel olarak teyit etmesi durumunda, FOMC'nin yakında politika desteğinin azaltılması için bir adım daha atmasının muhtemelen uygun olacağını öngördü." ifadelerine yer verildi.

Bu ifadeler, FOMC'nin haziran ayında düzenlenecek toplantıda faiz artıracağına yönelik beklentileri güçlendirdi.

GETİRİ EĞRİSİ GÜVENİLİR BİR GÖSTERGE OLMAYABİLİR

Tutanaklara göre, FOMC üyeleri ABD devlet tahvillerine yönelik getiri eğrisindeki yataylaşmanın nedenlerini de tartıştı.

Faiz hadlerinin yükseleceğine yönelik beklentiler, Fed'in bilançosuna yönelik vade primleri üzerindeki aşağı yönlü baskı ve diğer merkez bankalarının varlık alım programlarının, getiri eğrisini yataylaştıran faktörler arasında yer aldığı belirtilen tutanaklarda, "Bazı üyeler, bu faktörlerin getiri eğrisini, gelecek ekonomik faaliyetler için daha az güvenilir bir gösterge haline getirebileceğini kaydetti." denildi.

Tutanaklarda, ayrıca FOMC üyelerinin ekonominin beklendiği gibi gitmesi halinde sözel yönlendirmede yapılacak değişiklik önerilerine değinildi.

Buna göre, sıkılaştırma politikasının devam etmesiyle faiz oranının uzun vadeli seviyesine yaklaşacağına işaret eden bazı üyeler, toplantıların ardından yayınlanan karar metinlerinde yer alan "para politikası genişlemeci kalmayı sürdürüyor" ve "faiz oranları bir süre daha uzun vadeli seviyelerinin altında seyretmeye devam edecek" ifadelerinin değiştirilmesini önerdi.

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar kuru açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar kuru açıklaması
Merkez Bankası'nın faiz kararı Başbakan Binali Yıldırım'dan dolar açıklamasıMerkez Bankası'nın faiz kararı Başbakan Binali Yıldırım'dan dolar açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fed abd merkez bankası faiz arttırımı

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Böylesi görülmedi! Dolar çok sert düştü

Böylesi görülmedi! Dolar çok sert düştü

Ekonomi Bakanı'ndan dolara müdahale çağrısı!

Ekonomi Bakanı'ndan dolara müdahale çağrısı!

'Rampa çilesi' tünellerle son bulacak

'Rampa çilesi' tünellerle son bulacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Konut faizlerinde bankaların indirimleri

Konut faizlerinde bankaların indirimleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar kuru açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar kuru açıklaması

Merkez Bankası'nın faiz kararı Başbakan Binali Yıldırım'dan dolar açıklaması

Merkez Bankası'nın faiz kararı Başbakan Binali Yıldırım'dan dolar açıklaması

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından hükümetten ilk açıklama

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından hükümetten ilk açıklama

Ekonomi Bakanı'ndan dolara müdahale çağrısı!

Ekonomi Bakanı'ndan dolara müdahale çağrısı!

Halkbank Genel Müdürü'nden dolar yorumu

Halkbank Genel Müdürü'nden dolar yorumu

Dolar 5 liraya koştu; CHP'den dolar çağrısı geldi

Dolar 5 liraya koştu; CHP'den dolar çağrısı geldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.