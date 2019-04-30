FİNANS

Fenomen oldu hayatı da kazancı da değişti

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.04.2019 12:46 | Son Güncelleme

Gaziantep’te esnaflık yapan Mehmet Akar'ın katıldığı yarışma programı sonrası hem hayatı hem de kazancı değişti. Program sonrasında Türkiye’nin konuştuğu isim haline gelen Akar, fenomenliğini ise yaklaşık 15 bin TL’ye yaptırdığı dev tabela ile tescilledi.

Fenomen oldu hayatı da kazancı da değişti

Gaziantepli esnaf Mehmet Akar’ın katıldığı bilgi yarışması sonrasında hayatı da kazancı da değişti. Yarışmada sempatik tavırları, sık sık gülmesi ve oynaması ile gündeme gelen Mehmet Akar, yarışmadan 30 bin TL kazandı. Fenomen olan Akar, memleketine geri döndükten sonra kendisini tanıyan tanımayan herkesin ilgisini gördü. Kuruyemiş dükkanına her gün tanımadığı kişilerin gelip kendisiyle resim çektirdiğini söyleyen Mehmet Akar, fenomenliğini yaptırdığı dev tabela ile tescilledi. Lakabı ve iş yerinin ismi Okacha olan Akar, yarışmadan kazandığı parayı kimsesizler için bağışlarken, cebinden harcadığı 15 bin TL ile iş yerinin tabelasını değiştirdi. Yarışmayı fırsata çeviren Mehmet Akar, yarışmadan sonra işlerinin de arttığını, fotoğraf çektirmek isteyen birçok kişinin alışveriş bahanesi ile iş yerine geldiğini söyledi. Akar, yarışmanın sunucusu Murat Yıldırım’la çekilen fotoğrafını yerleştirdiği tabelaya 'fenomen' yazdırdı.

AW689935_01

Kendisini Türkiye’nin her yerinden görmeye gelenlerin olduğunu ve bu nedenle tabelayı değiştirdiğini belirten Akar, “Türkiye’nin çeşitli illerinden beni görmeye gelenler oluyor. Antalya’dan Urfa’dan, Diyarbakır’dan, Yozgat’tan gelenler var. Çok güzel duygular yaşıyoruz. Yarışmanın bu kadar ses getireceğini hiç hesap etmemiştim, hiç düşünmemiştim. Bir değişiklik yapalım dedik. Tabelamızı değiştirmeye karar verdik. Tabelayı yaptırdık. Sağ tarafına yarışmadaki fotoğrafımı, sol tarafına da Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun fotoğrafını koyduk. Gerçekten insanların çok fazla ilgi alakasını çekiyor. Şimdi tabelayı gören geliyor. Fotoğraf çektiriyor. İnsanlar şaşırıp ‘Sen o yarışmadaki adam değil misin’ diye soruyor ve renkli sohbetlere koyuluyoruz. Çok güzel şeyler yaşıyoruz. Ben tanındığımı filan sanıyordum ama yerimizi bulamayan çok fazla insan varmış. Otobüs ile yolculuk yaparken insanlar bakıyor. Tabelayı görüp geliyor. Tabelayı değiştirmemiz çok etkileyici oldu. İyi ki de değiştirmişiz tabelayı. Bu kadar sevileceğimi hiç tahmin etmemiştim. Çok mutluyum” dedi.

AW689935_03

GAZİANTEP'E İŞİ DÜŞEN AKARI'DA GÖRMEYE GELİYOR

Bir işi nedeniyle Kahramanmaraş’tan Gaziantep’e geldiğini belirten Murat Kara isimli vatandaş ise tabelayı görünce Mehmet Akar’ı görmek istediğini ve iş yerinin önünde durduğunu ifade etti. Kara, "Ben Kahramanmaraş’ta oturuyorum. Gaziantep’e işim düştü. Mehmet Kara’yı görmek istedim. Geldim, gördüm çok sevecen birisi ekranlarda gördüğümüzden daha sevecen. Bizi ağırladı, misafir etti. Bize Gazianteplilerin misafirperver olduğunu gösterdi. Yani biraz tuhaf olabilir ama ben adresi karıştırdım, bulamadım. Bir anda geçtiğim yerde tuhaf bir tabela gördüm. Bir baktım tabelada Mehmet ağabeyimizin yarışma programındaki fotoğrafı filan var. Gerçek o mu diye içeri girdim Mehmet ağabeyi gördüm. Birbirimize sarıldık, çok samimi bir insan” diye konuştu.

KAYNAK:İHA

Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı!Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı!
Günün altın fiyatlarıGünün altın fiyatları
Ramazan pidesi fiyatları belli oldu Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep fenomen tabela

En Çok Okunan Haberler

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

Uzmanlardan önemli uyarı: Paranızı kaptırmayın

Uzmanlardan önemli uyarı: Paranızı kaptırmayın

Bu işi yapan paraya para demiyor!

Bu işi yapan paraya para demiyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 Nisan altın fiyatları: Çeyrek, yarım ve gram altın ne kadar?

Günün altın fiyatları

Ramazan pidesi fiyatları belirlendi

Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Halk Ekmek ramazan pidesi 1 liraya satılacak

Halk Ekmek'te pide fiyatları belli oldu

TCMB Başkanı Çetinkaya, enflasyon raporunu açıkladı

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

Dış ticaret açığı 63,7 azaldı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Yurt içi piyasalarda gözler Merkez Bankasında

Yurt içi piyasalarda gözler Merkez Bankasında

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.