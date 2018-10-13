FİNANS

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.10.2018 08:09 | Son Güncelleme

Doğuş Holding, İtalya’daki lüks Capri Palace bünyesindeki tüm lüks otellerini satışa çıkarmak için alıcılarla görüşmeye başladı.

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Bloomberg'de yayınlanan habere göre, satış listesinde markanın çatısı altındaki Dubrovnik'teki Villa Dubrovnik, Madrid'deki Hotel Villa Magna ve Roma'aki Aldrovandi Villa Borghese'in yanı sıra İstanbul'daki Grand Hyatt da bulunuyor. Bloomberg'de yayınlanan habere göre, otellere Portekiz, İspanya, İtalya, Asya ve Ortadoğu'dan talipler bulunuyor.

Doğuş'un bugüne kadar yaklaşık 1 milyar Euro yatırım yaptığı otellerinin hemen hepsi “lüks” statüsünde. Örneğin, 2 Michelin yıldızlı lokantanın bulunduğu 68 odalı Capri Palace'ta bir gece konaklamanın bedeli 8 bin 163 Euro.

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KREDİ NOTU B-'YE DÜŞTÜ

Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Standard&Poors (S&P), 9 Ekim'de Doğuş Holding'in kredi notunu B'den B-'ye indirdi. Gerekçe olarak 725 milyon Euro ve yatırım yaptığı şirketlerin 1.6 milyar Euro'luk refinansman anlaşmalarının henüz imzalanmamış olmasını gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
doğuş holding capri palace otel

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