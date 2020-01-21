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  4. FGL hizmet ihracatında Türkiye’nin ilk 500’ünde

FGL hizmet ihracatında Türkiye’nin ilk 500’ünde

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 12:17 | Son Güncelleme

Lojistik sektörünün güçlü firması FGL (Fırat Global Lojistik), sektöre getirdiği yenlikler ile kısa sürede büyük başarılara imza attı.

Lojistik sektörünün güçlü firması FGL (Fırat Global Lojistik), sektöre getirdiği yenlikler ile kısa sürede büyük başarılara imza attı. Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) 2016 ve 2017 yılı hizmet ihracatı araştırmasında ilk 500 listesine giren firma, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 2019 yılında Türkiye’nin hızlı büyüyen şirketleri araştırmasında da 48’inci sırada yer aldı.
FGL Yönetim Kurulu Başkanı Arda Fırat, yaptığı açıklamada şirketlerinin kuruldukları ilk günden beri müşteri odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini söyledi. Zamanın değerini bilerek hizmet verdiklerini, hatasız hizmet anlayışları ile kısa zaman içinde sektördeki yerlerini sağlamlaştırdıklarını ifade eden Fırat, İzmir ve Türkiye ekonomisine değer katmaya ve güç kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.
İnançlı, kararlı ve güçlü adımlar atarak ilerlediklerini vurgulayan Arda Fırat, “İşimizi yaparken güven, şeffaflık ve doğruluk gibi temel değerlere sıkı sıkıya bağlıyız. Küresel ekonominin rekabetçi koşullarında elde ettiğimiz başarının sırrı, birbirine sıkı sıkıya bağlı uzman bir kadro ile çalışmamızdır. Sıfır hata anlayışıyla hareket ediyoruz. Fiyatımızla değil, kaliteli hizmet anlayışımız ile hizmet veriyoruz” dedi.

"Tüm sektörlere hizmet veriyoruz"
İnşaat, makine, mobilya, elektronik, otomotiv, doğal taş, tekstil ve demir çelik başta olmak üzere tüm sektörlerin yurt içi ve yurt dışı lojistik hizmeti verdiklerini ifade eden Arda Fırat, Lojistik hizmetinin günümüzde sadece nakliye ile sınırlı olmadığına dikkat çekti. Arda Fırat, “Yaptığımız işi ilk üreticiden son tüketiciye kadar; ambalajlama, nakliye, depolama, gümrükleme ve dağıtım organizasyonu olarak tanımlıyoruz. Lojistiğin tüm aşamalarında profesyonel bir anlayış ile çalışıyoruz” dedi.
Uluslararası taşımacılıkta çok başarılı olduklarına dikkat çeken Arda Fırat, ihracatın, ticaretin veya bir projenin planlama aşamasından sahadaki uygulama aşamasına kadar olan tüm süreçlerin verdikleri hizmetin bir parçası olduğun ifade etti. Türkiye’nin 81 ilinde bir koliden bir projeye aynı duyarlılıkla taşıma operasyonları yürüttüklerine dikkat çeken Arda Fırat, “Hizmet ağımızda komşu ülkeler ve Avrupa ülkeleri de var. Türkiye’de her bölgede ve hizmet verdiğimiz ülkelerdeki yerleşik ofis ve ekiplerimizle, müşterilerimize hatasız hizmet sunarak, ülkemizle diğer ülkeler arasında güven köprüsü oluşturduk. Parsiyel, deniz yolu ve hava yolu nakliye ağımızla müşterilerimize en uygun piyasa koşullarında çözümler üretiyoruz” şeklinde konuştu.
Arda Fırat, Ortadoğu’da İran ve Irak’ı, Avrupa’da Almanya, İngiltere ve Romanya’yı kapsayan ithalat ve ihracat süreçlerinde, gümrükleme hizmeti ile bürokratik engellerin aşılmasına yardımcı olduklarını belirterek, ana hatlarda bulunan uzman ekiplerinin gümrük sürecinin hızla aşılmasını sağlayarak tedarik zincirinin uzamasının önüne geçtiklerini ifade etti.

"Zaman en kıymetli hazinemiz"
Arda Fırat, güçlü organizasyon yapıları sayesinde müşterilerinin lojistik takibi gibi bir sorun yaşamadıklarını kaydetti. Müşterinden teslim aldıkları her ürünü tam vaktinde doğru alıcılara ulaştırdıklarını ifade eden Arda Fırat, “Bizimle çalışan firmalar lojistik süreci takip etmek zorunda kalmıyor. Teslim aldığımız ürünleri zamanında yerlerine ulaştırıp müşterilerimiz anında bilgilendiriyoruz. Zamanın telafisi olmayan bir değer olduğunu biliyor işimizi yaparken bu bilinç ile hareket ediyoruz” dedi.

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