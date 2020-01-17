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  4. Fiat-Chrysler ile PSA'nın hedefi büyük

Fiat-Chrysler ile PSA'nın hedefi büyük

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 19:08 | Son Güncelleme

PSA ve Fiat-Chrysler'in birleşmesi ile dünyanın en büyük dördüncü otomobil şirketi kurulmuş olacak.

Fiat-Chrysler ile PSA'nın hedefi büyük

Şirketler güçlerini birleştirdiklerinde yılda 3,7 milyar kâr etmeyi planlıyor.Altı hafta önce birleşme kararı aldıklarını duyuran otomobil devleri Fransız PSA grubu ve Amerikan-İtalyan rakibi Fiat-Chrysler, birleşmenin koşulları noktasında anlaşmaya vardı.

İki şirket tarafından Çarşamba günü yapılan ortak açıklamada birleşmenin gelecek 15 ayda gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Açıklamada, yeni şirketin "sürdürülebilir mobilitenin yeni çağının ön saflarında yer alınmasını sağlayacak liderlik, kaynak ve çapa" sahip olacağı kaydedildi.

Kurulacak yeni şirketin yönetim kurulu başkanı, Peugeot'un yöneticisi Carlos Tavares olacak.Tavares, aynı zamanda Fiat, Chrysler ve Peugeot'nun yanı sıra Citroen, Opel-Vauxhall, Alfa Romeo, Jeep ve Maserati'nin de yöneticiliğini yapıyor.

"Dev bir fırsat"

Kararla ilgili açıklamada bulunan Tavares, "Birleşmemiz, temiz, güvenli ve sürdürülebilir mobiliteye geçişin üstesinden gelmeye çalıştığımız şu günlerde otomobil endüstrisinde daha güçlü bir pozisyon elde etmek açısından dev bir fırsattır" diye konuştu.

Yeni şirketin ismi henüz belli değil. Birleşme sonucunda Volkswagen, Toyota ve Renault-Nissan-Mitsubishi‘nin ardından dünyanın dördüncü en büyük otomobil devi doğmuş olacak. Şirketin 8,7 milyon aracı, 170 milyar euro geliri, 11 milyar euro işletme kârı ve 410 bin çalışanı olacak. Her iki şirketin teknolojileri ve piyasa güçlerinin birleştirilmesiyle birlikte, yılda 3,7 milyar euro kâr edilmesi bekleniyor.

Otomotiv sektörünün dünya genelinde zor bir durumda olduğu biliniyor. Bir yandan talep düşerken, diğer yandan giderek sıkılaştırılan iklim koruma düzenlemelerine uygun, düşük emisyonlu otomobil geliştirmenin maliyeti artıyor. Opel'de maliyetleri kısarak ün kazanan Tavares'in çözmesi gereken ilk sorunlardan biri, Avrupa'da bulunan fabrikaların çalışanlarıyla ilgili olacak. Birleşmenin ardından binlerce kişi ihtiyaç fazlası olarak tanımlanabilir.

Reuters,AFP/BÜ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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