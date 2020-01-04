Fiat Egea, 4. kez Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili oldu

İSTANBUL(AA) - Fiat, 2019 yılında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri oldu.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınlayan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, yılı yaklaşık yüzde 16’lık pazar payı ile tamamladıklarını belirterek, başta Fiat Egea Ailesi olmak üzere tüm Fiat modellerinin 2019 yılında elde ettiği başarı ile gurur duyduklarını kaydetti.

Aytaç, Türkiye otomotiv pazarının daraldığı 2019 yılında Fiat markası olarak hem satış adetlerini hem de pazar paylarını önemli ölçüde artırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 76 bin adetlik iç pazar satışımızın yüzde 95’ini Tofaş Fabrikası’nda üretilen yerli modellerimiz oluşturdu. Fiat Egea, 2019 yılında toplam 55 bin 430 adetlik satış başarısına imza attı ve lansmanından bugüne 4 yıldır Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olmayı sürdürdü. Tofaş Fabrikası’nda üretilen Fiat Egea Ailesi’nin 2015 yılından bugüne kadar Türkiye pazarındaki satış adedi 183 bini geçti. Hafif ticari araçlarda ise Fiat Professional markası yılı pazar ikincisi olarak tamamladı. Pazarın önemli bölümünü oluşturan minivan sınıfında ise segmentinin yaratıcısı Doblo ve Fiorino modellerimiz ile liderliğimiz sürdü” değerlendirmelerinde bulundu.

Aytaç, “Otomobil ve hafif ticari araç ürün gamımız, Türkiye geneline yayılmış güçlü bayi teşkilatımız ve en iyi müşteri deneyimini yaşatmak üzere sürekli geliştirdiğimiz hizmetlerimizle 2020 yılında da Türkiye otomotiv pazarındaki iddiamızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

