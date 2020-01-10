Fikri olana TÜBİTAK’tan 200 bin TL hibe! Başvurular başladı

TÜBİTAK’IN girişimcilere 200 bin TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağladığı 1512 Bireysel Genç Girişimcilik (BİGG) Programı 2020 yeni dönem başvuruları başladı. Programın uygulayıcı kuruluşlarından olan ve 2019’da gönderdiği her iki projeden birine toplam 1 milyon 200 bin TL destek sağlanan Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi BİGG-Y, iş fikri olan yeni dönem genç girişimcilerini arıyor. Girişimci adayları, 15 Şubat tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

TÜBİTAK 1512 BİGG Destekleme Programı ile genç girişimcilere, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek, uluslararası ölçekte rekabet gücü olan teşebbüslere dönüştürebilmeleri için 200 bin TL hibe desteği veriyor. Programın Türkiye çapındaki 23 uygulayıcı kuruluşundan biri olan Yaşar Üniversitesi BİGG-Y, 2020 yılı 1. çağrı dönemi kapsamında başvuruları almaya başladı.

6 PROJEYLE 1 MİLYON 200 BİN TL HİBE DESTEĞİ

Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Necip Özbey ve BİGG-Y Proje Yürütücüsü Ayşe Şen, programın geçtiğimiz döneminde 122 girişimci ekibin başvuruda bulunduğunu belirterek, “Bu ekiplerden uygun bulunan 58’inin, BİGG-Y kapsamında verilen eğitim ve mentörlük programından faydalanması sağlandı. Eğitim sürecinden sonra seçilen 11 girişimci ekibin proje bilgileri, TÜBİTAK’a gönderildi. TÜBİTAK, bu 11 projeden 6 tanesini, tamamı geri ödemesiz 200 bin TL’lik destekle ödüllendirdi. Yüzde 50’den fazla başarı oranı gösteren BİGG-Y olarak, yeni dönem için genç girişimcileri arıyoruz” dedi.