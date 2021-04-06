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Filiz Şahenk kimdir, kaç yaşında ve mesleği nedir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2021 20:21 | Son Güncelleme

Filiz Şahenk, ABD merkezli Forbes dergisinde Türkiye'nin en zengin isimleri listesinde yer almasının ardından gündem oldu. İş insanı Ayhan Şahenk'in kızı olan Filiz Şahenk aynı zamanda adını "Filiz makarna" markasına da vermiştir. Peki, Filiz Şahenk kaç yaşındadır ve mesleği nedir? İşte, Ayhan Şahenk'in kızı Filiz Şahenk hakkında merak edilenler...

Filiz Şahenk kimdir, kaç yaşında ve mesleği nedir?

Doğuş Holding'in kurucusu Ayhan Şahenk'in kızı Filiz Şahenk, Türkiye'nin en zengin isimleri arasında yer alıyor. Ferit Şahenk'in de kız kardeşi olan Filiz Şahenk, Ayhan Şahenk Vakfı'nda başkan vekilliği yapmaktadır. Peki, Filiz Şahenk kimdir ve mesleği nedir? İşte, ayrıntılar...

FİLİZ ŞAHENK KİMDİR?

Filiz Şahenk, 1967 yılında Ankara‘da doğmuştur. Aslen Niğde‘li olan Şahenk'in annesi Deniz Şahenk, babası ise iş insanı Doğuş Holding'in kurucusu Ayhan Şahenk‘dir. Filiz Şahenk'in aynı zamanda Ferit Şahenk adında bir de abisi vardır.

Doğuş Holding'in 1974 yılında Bolu'da kurulan kuruluşlarından biri olan “Filiz Makarna”ya, Filiz Şahenk'in adı verilmiştir . Hiç evlenmemiş olan Filiz Şahenk, 1992 yılında kurulan Ayhan Şahenk Vakfı'nda başkan vekilliği yapmaktadır. Vakfın başkanı ise abisi Ferit Şahenk‘dir.

Filiz Şahenk, 2014 yılında ABD‘de habis olmayan beyin tümörü nedeni ile ameliyat olmuştur. Şahenk, 2014 yılında Türkiye'nin en zenginleri 2014 listesinde 2,4 milyar dolar şahsi serveti ile 9'ncu sırada yer almıştı.

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