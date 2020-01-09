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  4. Finans uzmanından “altın fiyatları gerilemeyecek” yorumu

Finans uzmanından “altın fiyatları gerilemeyecek” yorumu

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 11:58 | Son Güncelleme

Küresel anlamda artan jeopolitik risklerin sadece petrol fiyatlarında değil, altın gibi güvenli yatırım aracı olarak kabul edilen emtia fiyatlarında da artışa sebep olduğuna vurgu yapan Finansal Piyasaları Uzmanı Hakan Yıldırım, “Altın fiyatları ons cinsinden yeni bir bant aralığına yerleşebilir.

Finans uzmanından “altın fiyatları gerilemeyecek” yorumu

İSTANBUL, (DHA)-Küresel anlamda artan jeopolitik risklerin sadece petrol fiyatlarında değil, altın gibi güvenli yatırım aracı olarak kabul edilen emtia fiyatlarında da artışa sebep olduğuna vurgu yapan Finansal Piyasaları Uzmanı Hakan Yıldırım, “Altın fiyatları ons cinsinden yeni bir bant aralığına yerleşebilir. Küresel gerginlik ve jeopolitik risklerin artması neticesinde fiyatların gerileme olanağının biraz zor olduğunun sinyali olabilir” dedi.

Son günlerde altın ve petrol gibi kıymetli madenler yatırımcıların sıkı takip ettiği yatırım araçlarının başında geliyor. Finans uzmanları, Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından deklare edilen haftalık ham petrol stoklarına göz atıldığında, 5.945 milyon varil düşüşün olduğunu belirtiyor. Bu durumun petrol fiyatlarındaki artışa katkı sağladığı, petrol fiyatlarındaki asıl artışın sebebinin gündem maddesi olan ABD

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