Finansal Hizmetler Güven Endeksi aralıkta azaldı

İSTANBUL (AA) - Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), aralıkta bir önceki aya göre 9,8 puan azalarak 157,2 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Aralık ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 158 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. Buna göre, FHGE, aralıkta bir önceki aya göre 9,8 puan azalarak 157,2 seviyesine düştü. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki

hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endeksler FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış

olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler de zayıflayarak devam etti.