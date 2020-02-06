FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren teklif TBMM'de

Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren teklif TBMM'de

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.02.2020 17:06 | Son Güncelleme

AK Parti milletvekilleri, sistemik öneme sahip bankalara "önleme planı" yapma zorunluluğu getirilmesi, finansal piyasalarda manipülatif ve yanıltıcı işlemlerin tanımlanması, vatandaşlara büyük ölçekli projelere ortak olma imkanı sağlanması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu

Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren teklif TBMM'de

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis Başkanlığına sundukları kanun teklifinin detaylarını AA muhabirine anlattı.

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 40 maddeden oluştuğunu söyleyen Muş, teklifin, uluslararası finansal piyasalarla Türkiye'deki piyasaların uyumlu hale getirilmesini amaçladığını belirtti.

Teklifin, bankacılık sektörünün güçlenmesi ve sermaye piyasalarındaki araçların çeşitlendirilmesini hedeflediğini ifade eden Muş, sistemik öneme sahip bankalara "önleme planı" yapma zorunluluğu getirileceğini söyledi. Muş, "Teklifle, vatandaşlarımızın bankacılık işlemlerindeki hem bankacılık faaliyetlerinin hem de kişisel verilerinin çok daha korunaklı hale getirilmesini beraber sağlamış olacağız." diye konuştu.

Teklifle, finansal piyasalarda manipülatif ve yanıltıcı işlemlerin tanımlanacağını vurgulayan Muş, "Bu yanıltıcı ve manipülatif işlemleri yapan bankalara uygulanacak müeyyideler kanun teklifiyle beraber tanımlı hale getirilmiş olacak. Buradaki manipülatif ve yanıltıcı işlemlerin tanımı, uluslararası hukuk ve mevzuatla uyumlu hale gelmiş olacaktır." dedi.

VATANDAŞ PROJEYE ORTAK OLABİLECEK

Kanun teklifinin kabul edilmesi halinde Türkiye'nin önemli bir finansal enstrümanı tanıyacağına dikkati çeken Muş, "Proje finansmanı düzenlemesini getiriyoruz. Önemli, büyük ölçekli projelerde vatandaşlarımız projelere, finansman sağlanmak suretiyle ortak olma imkanına kavuşacaklardır. Buradaki düzenlemeler SPK mevzuatında yapacağımız değişikliklerle sağlanacaktır ve SPK'nin çizeceği, ortaya koyacağı çerçeve içinde yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Büyük ölçekli projeler olduğuna değinen Muş, "Vatandaşlarımız belli birikimleriyle buraya ortak olabilecek ve bu birikimlerinin karşılığında projelerden elde edilecek kardan paylarını alacaklardır. Aslında Türkiye'de önemli bir finansal enstrüman olarak tanıtılmış olacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

Vatandaşların, bunu güvenli şekilde yapabilmeleri amacıyla sınırlarının ve kurallarının belirlenebilmesi için SPK'nin önemli çalışmalar yürüteceğini anlatan Muş, "Bu, ilk kez tanıtılmış olacaktır. Türkiye'deki finansal piyasalara şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Avrupa Birliği ve ABD'deki manipülatif ve yanıltıcı işlem yapan bankalara yönelik uygulamalara işaret eden Muş, şunları kaydetti:

"Bizim bu anlamda getireceğimiz düzenlemeler de bunlarla paralellik göstermektedir. Bankalara belli yükümlülükler getirmiş olacağız. Önce bu manipülatif, yanıltıcı; yapay arz gibi işlemlerin neler olacağı belirlenecek. Daha sonra bu işlemlere uyulmaması halinde uygulanacak müeyyideler ortaya konulacaktır. Geçmiş dönemde elde ettiği faiz geliri, komisyon ve diğer anlamda elde ettiği toplam gelirin yüzde 5'ine kadar cezai müeyyide uygulanabilecektir. Bu, Avrupa Birliğinde yüzde 15'e kadar çıkabilmektedir. Getireceğimiz düzenlemeyle müşteriyi yanıltıcı şekilde hareket eden, yapay para hareketleriyle piyasayı manipülatif olarak farklı noktalara sürükleyen veya bu işlemlerin içinde olan bankalar, burada tanımlanan kuralları ihlal etmeleri halinde müeyyideyle karşılaşacak."

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
PARTNER Dünyanın takip ettiği maçta skandal görüntü! Dünyanın takip ettiği maçta skandal görüntü!
Trafik cezalarında buna dikkat! Trafik cezalarında buna dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tbmm, banka, teklif,

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!

İlker Başbuğ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!

Pegasus CEO'sundan uçak kazasıyla ilgili açıklama

Pegasus CEO'sundan uçak kazasıyla ilgili açıklama

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

Kaza sonrası hisseleri sert düşüşte

Kaza sonrası hisseleri sert düşüşte

En çok onlar tercih edildi

En çok onlar tercih edildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

BDDK açıkladı! Vatandaşlar hücum etti

Merkez Bankası rezervleri 102 milyar 376 milyon dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 102 milyar 376 milyon dolar oldu

Trafik cezalarında buna dikkat! 7 gün itiraz etme hakkınız var

Trafik cezalarında buna dikkat!

Bakan Pakdemirli’den yatırımcılara çağrı

Bakan Pakdemirli’den yatırımcılara çağrı

Bankada parası olanlar bu tarihe dikkat! 10 yıl işlem görmeyenler TMSF'ye devredilecek

Bankada parası olanlar dikkat!

Bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi

Bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.