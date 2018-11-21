Finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların, bu borçlarının yeniden yapılandırılması ve yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağının tespit edilmesi uygulamasında "makul süre" sınırı getirildi.

Yeni düzenle, yapılandırmanın, yapılandırma kapsamına alınacak borçların "makul bir süre içinde" geri ödeme kabiliyeti kazanacağının tespit edilmesini öngörüyor.

Yönetmelik değişikliğiyle, finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumunun tespiti BDDK'nın uygun göreceği bir kuruluş yerine sadece çerçeve anlaşmalar ile belirlenecek kuruluşlar tarafından yapılması hüküm altına alındı.

Yönetmeliğin 5. maddesinde yapılan değişikliğe göre, bir borçluyla yapılan sözleşmenin çerçeve anlaşmalarını imzalayan alacaklı kuruluşların alacaklarının üçte ikisini oluşturan çoğunluğu tarafından imzalanması halinde, çerçeve anlaşmalarını imzalayan alacaklı kuruluşların tamamı tarafından alacakların yeniden yapılandırılması zorunlu tutuldu.