FİNANS

Fındığın maliyeti 15 TL olarak belirlendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.07.2019 13:41 | Son Güncelleme

Fatsa Ziraat Odası Başkanlığı yeni sezon öncesi fındığın maliyetini 15 TL olarak açıkladı.

Fındığın maliyeti 15 TL olarak belirlendi

Yapılan yazılı açıklamada fındığın maliyetlerinde rol oynayan kalemlerle açıklama yapıldı. Toprak tahlili, gübreleme, kireçleme, fındık kurdu, bahçe temizliği, benzin ve yağ giderleri, hasat, patoz ve ulaşım giderleri ele alınarak fındık fiyatlarındaki maliyetinin 15 TL olarak açıklandı.

ÜRETİCİLERİN 20 TL BEKLENTİSİ

Yeni fındık sezonu öncesi üreticiler açıklanacak olan fındık fiyatlarını dört gözle beklediklerini ifade ettiler. Fındık fiyatlarının biran önce açıklanması gerektiğini söyleyen üretici Bayram Söyler, "Bu yıl mahsulümüz değerli olsun. Artık üreticiler kazansın ve ekonomimizde hareketlilik yaşansın. Ben oğlumun düğünü bahçedeki fındığıma bağladım. Benim gibi bir sürü üretici bu tip planlarını fındığına göre yaptı. Maliyeti 15 TL olan fındığın fiyatı bizlere göre 20 TL olmalıdır. Yetkililerin seslerimizi duymasını istiyoruz. Tek geçim kaynağımız olan fındığımızı kaderine terk etmesinler. Serbest piyasada oluşacak fındık fiyatları doğrudan bu bölgenin ekonomisini etkiliyor” diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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