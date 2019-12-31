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  4. Fındığın piyasadaki tek söz sahibi TMO oldu

Fındığın piyasadaki tek söz sahibi TMO oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 12:06 | Son Güncelleme

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, tarımsal ürünler arasında her zaman tartışma konusu olan fındığın geçmiş yıllara göre daha az sancılı bir sezon geçirdiğini belirtti.Karan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hasat öncesi açıklanan taban fiyatının sektörde bir istikrar oluşturduğunu ve bu istikrarın fındık fiyatına olumlu yönde yansıdığını ifade ederek, 2019 yılı hakkında değerlendirmede bulundu.Bu sezon Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Giresun kalite yağlı fındığın kilogramını 17 liradan, levant kalite fındığın kilogramını ise 16.50 liradan aldığını hatırlatan Karan, “Bilindiği gibi ürünün pazara en fazla indiği ay Eylül ve Ekim aylarıdır.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, tarımsal ürünler arasında her zaman tartışma konusu olan fındığın geçmiş yıllara göre daha az sancılı bir sezon geçirdiğini belirtti.
Karan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hasat öncesi açıklanan taban fiyatının sektörde bir istikrar oluşturduğunu ve bu istikrarın fındık fiyatına olumlu yönde yansıdığını ifade ederek, 2019 yılı hakkında değerlendirmede bulundu.
Bu sezon Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Giresun kalite yağlı fındığın kilogramını 17 liradan, levant kalite fındığın kilogramını ise 16.50 liradan aldığını hatırlatan Karan, “Bilindiği gibi ürünün pazara en fazla indiği ay Eylül ve Ekim aylarıdır. Her ne kadar TMO alım fiyatını erkenden açıklayıp, alım kampanyasına Ağustos ayında başlamış olsa da, acil ihtiyacı olan üreticiler ve TMO’nun alım kotasından çoğu üretici ürününü serbest piyasaya da satmak zorunda kaldı. Fındığın pazara en fazla indiği bu dönemde fiyat ise 14 ila 15 lira civarında işlem gördü” dedi.
“Türkiye’nin 2019 yılı tahmini rekoltesinin 776 bin olarak belirlendi göz önünde bulunduracak olursak, bugüne kadar rekoltenin yaklaşık 500 bin tonu alınıp-satıldı” diyen Karan, “TMO’nun almış olduğu miktar 90 bin ton civarında. 400 bin ton fındık ise serbest piyasada işlem gördü. Bu 400 bin ton fındığın büyük bir kısmı 14 ila 15 lira bandından alınıp, satıldı. Kısacası kilogram başına aradaki 2, 2.5 lira yine birilerinin cebine gitti. En başında da ifade ettiğimiz gibi bu sezon fındık üretici karlı gibi görünse de kazançlı çıkan yine kapitalist sistem oldu. Serbest piyasada fındık fiyatı 17 liranın üzerine, pazara ürün arzı düştükten sonra yükseldi. 18 lira ve üzerinde piyasada işlem gören fındık miktarı devede kulaktır. Şu anda serbest piyasada fındık fiyatı 18 ila 18.50 liradan işlem görüyor ancak, üreticinin elinde fındık kalmadı” ifadelerini kullandı.
Fındık piyasasında tek söz sahibinin TMO olduğunu kaydeden Karan şunları kaydetti:
“Bugün itibariyle 2019 yılı fındık alım kampanasını sonlandıracak olan TMO en güçlü stokçu durumunda. 90 bin ton kabuklu fındık TMO’nun depolarında. Bu fındık ister istemez birilerinin iştahını kabartıyor. Edindiğimiz bilgilere göre, o birileri TMO’nun kapısını çalmaya başlamış. Fındık üreticileri adına bugünden söylüyoruz. TMO, kesinlikle ve kesinlikle piyasayı bozacak ve şuanda serbest piyasada işlem gören fiyatın altında bir rakama bir tek fındık dahi satışa sunmamalıdır. Bugün TMO’nun kapısını çalanlar, ofis 17 liradan fındık alımı yaparken, kendileri 14-15 liradan fındık alıyordu. Kaldı ki biz, TMO’nun stokçu durumuna düşmesine karşıyız. Çünkü birileri devlet eliyle kendilerine stokçu oluşturmaya çalışıyor. Gelinen süreçte TMO fındık üreticisinin can simidi ve sigortası olmuştur.”

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