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  4. Fındık 2019’da kazandırdı

Fındık 2019’da kazandırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 13:39 | Son Güncelleme

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, 2019 yılının fındık sektörü açısından çok olumlu geçtiğini belirterek, “Fındık ihracatını 2 milyar dolara çıkardık, 3 milyar dolara çıkaracağımız günler de gelecektir” dedi.OTSO Başkanı Şahin yaptığı açıklamada, 2019 yılında fındık ihracatında 2 milyar dolar döviz girdisi sağlandığını, bu durumda gelecek yıl fındık fiyatının 20 lira altında olmasının beklenmediğini vurguladı.

Fındık 2019’da kazandırdı

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, 2019 yılının fındık sektörü açısından çok olumlu geçtiğini belirterek, “Fındık ihracatını 2 milyar dolara çıkardık, 3 milyar dolara çıkaracağımız günler de gelecektir” dedi.
OTSO Başkanı Şahin yaptığı açıklamada, 2019 yılında fındık ihracatında 2 milyar dolar döviz girdisi sağlandığını, bu durumda gelecek yıl fındık fiyatının 20 lira altında olmasının beklenmediğini vurguladı. Şahin, “Daha önceleri 1.5 milyar doları geçmeyen ihracatımız vardı. Fındığa verilen 3 dolarlık fiyat gayet iyi bir fiyat ama biz önümüzdeki sene 3,5 dolar istiyoruz, yani 20 TL’nin altında olmayan bir fiyat istiyoruz. Bu fiyat politikası zaten ihracatımızın yükselmesiyle devletimize geri dönüyor. Yani üretici ne kadar güçlü olursa devletimizde güçlü oluyor. Üreticimiz kazanınca, devletimizde kazanıyor. Millet ne kadar güçlüyse devlet de o kadar güçlüdür. Fındık önümüzdeki yıllarda 3 milyar dolar ihracata ulaşacaktır” diye konuştu.

“Fındık bor madeni gibi”
Dünyada en fazla fındığın Türkiye’de üretildiğine dikkat çeken Şahin, diğer fındık üreticisi ülkelerin üretimlerinin Türkiye’yi tehdit edecek nitelikte olmadığını söyledi. Şahin, “Fındıkta ipler bizim elimizde. Devlet 3 milyar dolar döviz getiren bir ürüne desteğini verirse biz o zaman ürünümüzü İtalya almasa Çin’e satarız, Hindistan’a satarız. Nasıl olsa çikolata sektörü bu fındığı kullanmak zorunda. Yok, fındığı Arjantin üretti, Gürcistan üretti, hepsini toplasan Türkiye fındığının 4’te 1’i kadar olmuyor. Allah bizlere bu fındığı lütfetmiş, eğer fındık olmasaydı fındık yetiştirilen yerlere ne ekecektik. Fındık bor madeni gibi bizim elimizde, yeter ki devletimiz bizim yanımızda olsun. Eğer destek fazla olursa fındığı artık çuvalda satmayız, işleyerek satarız. Bizim çikolatayı, İsviçre’ye Belçika’ya satacak halimiz yok. Ya Hindistan’a ya Pakistan’a veya Çin’e satacağız. Belki bir marka olamadık ama bizim çikolatamız çok kaliteli. Tek noksanımız bir markamızın olmaması ancak en kısa sürede ben çikolatamızın mutlaka markalaşacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

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