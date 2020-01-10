Fındık Araştırma Enstitüsü hastalıklardan arınmış fidanlar üretti

"Bunların içerisinde saksılarda adına doğru fidanlarımızı yetiştirdik, yılda iki defa da kontrolleri yapılıyor. Mayıs ayında numuneleri alınıyor, apple mozaik virüsü ve kök ur nematodlarından ari olup olmadığıyla ilgili enstitü analiz yapıyor, temiz olanları biz ünitelerde tutuyoruz. Birçok fidan vardı ancak analiz sonucu bir kısmı hastalıklı çıktığı için tamamen imha ettik."

Akar, bu seraların özel korumalı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

Tüm Türkiye'deki fındık fidanı üretiminin bu ünitelerde yer alan temel kademelerdeki fidanlardan yapılmasını hedeflediklerini belirten Akar, ilk etapta damızlık ünite 1 ve ünite 2 seralarını kurduklarını aktardı.

Enstitü bahçesinde Türkiye'de her unsuruyla aynı tip özelliklere sahip ve hastalık içermeyen fidanların üretimi için özel seralar kuruldu. Yaklaşık 4 yıllık çalışma sonucu üretilen sertifikalı fidanların, üreticilere satışına başlandı.

Ünite 1 ve ünite 2'deki tüm fidanların şu anda "adına doğru" ve hastalıklardan ari olduğuna dikkati çeken Akar, "Ünite 1'e ön temel kademe fidanlar diyoruz, buradaki fidanlar artık bundan sonra tüm Türkiye'deki fındık fidanlarının temelini oluşturacak. Kamu ya da özel sektör artık fındık fidanında seri üretime geçtiğinde tamamen bu fidanlardan aldıkları materyalle üretecekler. Amaç her yönüyle aynı yani standart fidan elde etmek." dedi.

Akar, ünite 1'de ön temel kademedeki fidanlardan çoğaltarak yine hastalıklardan ari olanlarını tespit ettikten sonra ünite 2'nin kurulduğunu kaydederek, "Yaklaşık 10 gün önce temel kademedeki yani ünite 2'deki fidanlarımızdan özel sektörde fındık fidanı üretimi yapabilecek bazı firmalara verdik. Onların da ürettikleri fındık fidanları Fındık Araştırma Enstitüsündeki temel kademe fidanlarından olacak." diye konuştu.

- "Hastalıktan arilik dip sürgünü yöntemiyle sağlanamıyor"

Akar, tüm Türkiye'de üretilen fidanların kökeninin Fındık Araştırma Enstitüsünde özel korumalı seralarda yetiştirilmiş fidanlardan olacağını, hedefin bu olduğunu vurguladı.