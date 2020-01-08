Fındık ezmesi şeker yerine hurmayla tatlandırıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesince kurulan Ordu Tarım AŞ (ORTAR) bünyesinde içeriğinde şeker yerine hurma kullanılarak üretilen fındık ezmesi satışa sunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, nitelikli tarım alanında üretim ve verimliliği destekleyen belediyenin, yerli ve organik ürün yelpazesine her gün yenilerini eklediği belirtildi.

Kırsal kesimde yaşayanları nitelikli tarım ve yerli üretime yönlendirmek ve teşvik etmek, yöresel organik ürünlerin satış ve pazarlanmasını sağlamak amacıyla Ordu Tarım AŞ'yi kuran belediyenin, şehrin çeşitli bölgelerinde oluşturduğu satış reyonlarında yöresel ürünleri halkla buluşturduğu aktarılan açıklamada, tüm ürünleri sertifikalı olan satış reyonlarında ev yapımı reçel çeşitleri, arı sütü, organik yumurta, erişte çeşitleri, Akkuş fasulyesi ve çemen gibi ürünlerin satışının yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, satış reyonlarında ürün yelpazesini her geçen gün artıran belediyenin hurmayla tatlandırılan fındık ezmesini de satışa sunduğu kaydedilerek, Çamaş ilçesinde üretilen ve içeriğinde şeker yerine hurma olan fındık ezmesinin, yeni bir damak tadı olarak halkla buluştuğu kaydedildi.