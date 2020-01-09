FİNANS
  4. Fındık fiyatları 2020 yılında 20 lirayı gördü

Fındık fiyatları 2020 yılında 20 lirayı gördü

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 13:26 | Son Güncelleme

Dünya’nın en kaliteli fındığı olarak bilinen ‘Giresun Kalite’ olarak adlandırılan tombul fındık 2020 yılında fiyat rekoru kırarak 20 liraya yükseldi.Türkiye 2019 yılında gerçekleştirilen 319 bin 772 ton iç fındık ihracatı karşılığında 2 milyar 28 milyon 727 bin 972 dolar döviz gelir elde ederken, serbest piyasada ise 2020 yılında hareketlendi.Fındık Tüccarı Sezgin Kumaş, şu anda serbest piyasada 53 randıman fındık 20 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Dünya’nın en kaliteli fındığı olarak bilinen ‘Giresun Kalite’ olarak adlandırılan tombul fındık 2020 yılında fiyat rekoru kırarak 20 liraya yükseldi.
Türkiye 2019 yılında gerçekleştirilen 319 bin 772 ton iç fındık ihracatı karşılığında 2 milyar 28 milyon 727 bin 972 dolar döviz gelir elde ederken, serbest piyasada ise 2020 yılında hareketlendi.
Fındık Tüccarı Sezgin Kumaş, şu anda serbest piyasada 53 randıman fındık 20 liradan işlem gördüğünü söyledi. Kumaş, ilerleyen günlerde fındık fiyatlarının daha da iyi olacağını düşündüklerini belirterek, “İhracatımız bu yıl rekor seviyelerde. Üreticimizin elinde fındık varsa elinde tutabilirler ya da satabilirler 20 lira kötü bir fiyat değil” dedi.
“Üreticinin elinde yüzde 15-20 civarında fındık odluğunu düşünüyorum” diyen Kumaş, “Hükümetimiz TMO aracılığı ile piyasada bir miktarda fındık aldı bununda çok büyük etkisi oldu fiyatların yükselmesinde. Kendi düşüncem fiyatın ilerleyen günlerde daha iyi olacağıdır” ifadelerini kullandı.
Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük ise piyasada fındığın ciddi manada azaldığını ve bununda fiyatlara yansıdığını kaydetti.
Bölük, sezon başında yoğun bir arz vardı ona bağlı olarak da fiyatlar bir miktar aşağıya kaydığını hatırlatarak, “Fiyatın 20 lirayı görmesi ise hala fındığa ihtiyaç olduğunun göstergesidir. Pazarda yeteri kadar fındık yok, inen fındıklar artık sanayicilerin elinde ileri tarihler için bekliyor dolayısıyla üreticinin elinde kalan fındık miktarı az” şeklinde konuştu.
“Bundan sonra 8 ay daha var yeni fındık mahsulünün toplanmasına buda fiyatın hep yukarıya doğru tırmanmasını sağlayacak unsur gibi gözüküyor” diyen Hamza Bölük, şöyle devam etti:
“Bundan sonra iki şey var önümüzde birincisi, TMO’nun aldığı ürünü satma politikası ve bundan aceleci olmasını beklemiyoruz şahsen çünkü hala üreticinin elinde bir miktarda olsa fındık var. Çünkü TMO fındık sattığı zaman fiyatlarda otomatik olarak fiyatlarda aşağı doğru bir iniş yaşanıyor onun için TMO’nun ürün satmada biraz daha beklemesi gerektiğini düşünüyoruz. İkincisi de yeni ürün dediğimizi fındığın daldaki görüntüsünün ne olacağı ? Eğer daldaki ürün ihtiyacı karşılayacak şekilde gelemeyecek gibi görünürse geleceği daha da parlak olacaktır.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı
Libya’ya ihracat yüzde 27 arttı, 2020 hedefi 3 milyar dolarLibya’ya ihracat yüzde 27 arttı, 2020 hedefi 3 milyar dolar
2019’da en çok akıllı telefon satıldı2019’da en çok akıllı telefon satıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Türkiye’nin en büyük beyaz et üreticisi Şeker Piliç icradan satışa çıkıyor

Türkiye’nin en büyük beyaz et üreticisi Şeker Piliç icradan satışa çıkıyor

Yargıtay’dan milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren karar

Yargıtay’dan milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren karar

Kilosu 600 liradan satılıyor

Kilosu 600 liradan satılıyor

Bakan Albayrak duyurdu! 5 yıl vadeli ödeme müjdesi

Bakan Albayrak duyurdu! 5 yıl vadeli ödeme müjdesi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Faizsiz el birliği sistemi ile yapılan satışlar 2019’u rekorla kapattı

Faizsiz el birliği sistemi ile yapılan satışlar 2019’u rekorla kapattı

İstanbul Havalimanı taksicileri yerli otomobile talip oldu

İstanbul Havalimanı taksicileri yerli otomobile talip oldu

Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa ilk yarıda yükseldi

Türkiye’ye 18’inci otelini açıyor

Türkiye’ye 18’inci otelini açıyor

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Kapatılan Tunçbilek Termik Santrali’nde 500 işçi ücretli izne çıkarıldı

Kapatılan Tunçbilek Termik Santrali’nde 500 işçi ücretli izne çıkarıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.