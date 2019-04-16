Arslantürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı zararlıların fındıkta verimi olumsuz etkilediğini belirtti.

Özellikle 2-3 yıldan beri iklimsel değişimlerden kaynaklı fındıkta daha fazla zararlılar oluşmaya başladığını ifade eden Arslantürk, 3-5 yıldan bu yana Gürcistan'da fındığa zarar veren kahverengi kokarcanın artık Türkiye'ye de geldiğini kaydetti.

Arslantürk, kahverengi kokarcanın ilk olarak Rize ve Artvin'de görüldüğüne işaret ederek, "Son yıllarda Ordu ve Giresun'da da görülmeye başladı. Bugün fındık için en büyük tehlike kahverengi kokarca." dedi.

Kahverengi kokarca ile mücadele noktasında adımların atılmaya başlandığını aktaran Arslantürk, "Nisan ayından itibaren zaten fındık bahçeleri için ilaçlama dönemi. Bu tür zararlılarla mücadelenin etkin ve toplu şekilde yapılması gerekiyor. Ancak bu şekilde başarılı sonuç alınabilir." diye konuştu.

Arslantürk, kahverengi kokarca konusunda kimyasal mücadelenin yanında biyolojik mücadelenin de mutlaka yapılması gerektiğini belirterek, bu konuda da Bakanlık ile temaslarının devam ettiğini, kısa zamanda yol alacaklarını düşündüğünü söyledi.