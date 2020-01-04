FİNANS
  4. Fındık ihracatında rekor

Fındık ihracatında rekor

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.01.2020 17:10 | Son Güncelleme

KARADENİZ Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 2019 yılında gerçekleştirilen 319 bin 772 ton iç fındık ihracatı karşılığında, Türkiye'de 2 milyar 28 milyon 727 bin dolar gelir elde edildiğini belirterek, bunu bir rekor olduğunu söyledi.

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- KARADENİZ Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 2019 yılında gerçekleştirilen 319 bin 772 ton iç fındık ihracatı karşılığında, Türkiye'de 2 milyar 28 milyon 727 bin dolar gelir elde edildiğini belirterek, bunu bir rekor olduğunu söyledi.
KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, yaptığı açıklamada, 2019 yılında 319 bin 772 ton iç fındık ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini ifade edip, bunun kabuklu fındık olarak yaklaşık 640 bin tona tekabül ettiğini kaydetti. Bu rakamın fındık ihracatında miktar bazında tüm zamanların en yüksek rakamı olduğuna değinen Sevinç, "2019 yılında gerçekleştirilen 319 bin 772 ton iç fındık ihracatı karşılığında 2 milyar 28 milyon 727 bin 972 dolar gelir elde edildi. 2018 yılına göre miktarda yüzde 14,5 döviz gelirinde ise yüzde 24,0 artış yaşandı. Bu rakama ulaşılmış olmak bir tesadüf değildir. Bunda Türk fındık ihracatçısının azimli bir şekilde fındığın tüm dünya piyasalarına arz edilmesi yönündeki gayretlerine borçluyuz. Bu bağlamda tüm fındık ihracatçılarına şükranlarımı sunuyorum" dedi.
'FINDIKTA ARZ FAZLASI SORUNU YAŞANMAYACAK'
Sevinç, Çin Halk Cumhuriyeti’ne yapılan fındık ihracatındaki artışın da çok önemli olduğunu dile getirerek, "Çin Halk Cumhuriyeti’ne 2019 yılında 11 bin 180 ton iç fındık karşılığı 87,2 milyon dolar fındık ihracatı gerçekleştirildi. Bu rakamlar hem miktar hem de döviz geliri olarak tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına tekabül etmektedir. En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 6’ncı sıraya yükselen Çin Halk Cumhuriyeti’ne yönelik ihracatımızın her yıl önemli miktarda artması ve bu kapsamda önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin, Almanya ve İtalya’nın ardından 3'üncü sıraya yükselmesini bekliyoruz. Bundan sonra fındıkta arz fazlası sorunu yaşanmayacaktır. Üretilen fındığın piyasaya indirilmesinde bir sıkıntı yaşanmazsa 2020 yılında da bu artış trendi devam edecektir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait
Uğurdağ: "Mobilyada ham madde de KDV yüzde 8 inerse kaçak önlenmiş olur"Uğurdağ: "Mobilyada ham madde de KDV yüzde 8 inerse kaçak önlenmiş olur"
Manisa’da Ocak ayında üzüm hasadıManisa’da Ocak ayında üzüm hasadı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Dev şirketle ilgili flaş açıklama

Dev şirketle ilgili flaş açıklama

Bakan duyurdu! İlk kez açılacak, sınavla alınacak

Bakan duyurdu! İlk kez açılacak, sınavla alınacak

O mesajlarla ilgili flaş karar! Yürürlüğe girdi

O mesajlarla ilgili flaş karar! Yürürlüğe girdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uğurdağ: "Mobilyada ham madde de KDV yüzde 8 inerse kaçak önlenmiş olur"

Uğurdağ: "Mobilyada ham madde de KDV yüzde 8 inerse kaçak önlenmiş olur"

Manisa’da Ocak ayında üzüm hasadı

Manisa’da Ocak ayında üzüm hasadı

BMC'den Tunus'a zırhlı araç ihracatı

BMC'den Tunus'a zırhlı araç ihracatı

Ceylan Karavil’den, 2019’da ziyaretçi ve ciro rekoru

Ceylan Karavil’den, 2019’da ziyaretçi ve ciro rekoru

Bakan Varank: “Yerli otomobil tüm dünyada ilgi gördü”

Bakan Varank: “Yerli otomobil tüm dünyada ilgi gördü”

Siirt’te iki ilçede petrol aranacak

Siirt’te iki ilçede petrol aranacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.