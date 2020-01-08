FİNANS
  4. Fındık ile hurma buluştu

Fındık ile hurma buluştu

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 10:27 | Son Güncelleme

Klasik belediyeciliğin dışında nitelikli tarım alanında üretim ve verimliliği destekleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi, yerli ve organik ürün yelpazesine her gün yenilerini ekliyor.Kırsal kesimde yaşayanları nitelikli tarım ve yerli üretime yönlendirmek ve teşvik etmek, yöresel organik ürünlerin satış ve pazarlanmasını sağlamak amacıyla Ordu Tarım A.Ş.

Klasik belediyeciliğin dışında nitelikli tarım alanında üretim ve verimliliği destekleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi, yerli ve organik ürün yelpazesine her gün yenilerini ekliyor.
Kırsal kesimde yaşayanları nitelikli tarım ve yerli üretime yönlendirmek ve teşvik etmek, yöresel organik ürünlerin satış ve pazarlanmasını sağlamak amacıyla Ordu Tarım A.Ş. (ORTAR) şirketini kuran Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehrin çeşitli bölgelerinde kurduğu satış reyonlarında yöresel ürünleri halk ile buluşturuyor. Tüm ürünleri sertifikalı olan satış reyonlarında ev yapımı reçel çeşitleri, arı sütü, organik yumurta, erişte çeşitleri, Akkuş fasulyesi ve çemen gibi ürünlerin satışı gerçekleştiriliyor.
Satış reyonlarında ürün yelpazesini her geçen gün arttıran Ordu Büyükşehir Belediyesi, içinde şeker yerine hurma ile tatlandırılan fındık ve fıstık ezmesini halkın beğenisine sundu. Çamaş ilçesinde üretilen ve içeriğinde şeker yerine hurma olan fındık ve fıstık ezmesi yeni bir damak tadı olarak halk ile buluştu.
ORTAR Yönetim Kurulu Başkanı Sancar Eser, üreticileri yöresel ürünlere teşvik ettiklerini ve her yörenin yeni bir lezzet ve damak tadı bulunduğuna dikkat çekti. Eser, Çamaş ilçesinde üretilen hurma ile tatlandırılan fındık-fıstık ezmesini sertifikalı ürün olarak satış reyonlarında halkın beğenisine sunduklarını kaydederek, “Ordu Büyükşehir Belediyesi ilçelerde yapılan üretime kimlik ve kalite kazandırarak üretimin artmasını ve de Ordu ürünlerinin tüm ülkede satılmasını hedeflemektedir” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...SGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...
Borsa güne düşüşle başladıBorsa güne düşüşle başladı
Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde olduAylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

Bakan duyurdu! Araç alım satımında yeni dönem

Bakan duyurdu! Araç alım satımında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

İran'ın saldırısı sonrası petrol fiyatları fırladı!

İran'ın saldırısı sonrası petrol fiyatları fırladı!

'Türkiye'nin Otomobili'ne Edirne'den de destek

'Türkiye'nin Otomobili'ne Edirne'den de destek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TESK Genel Başkanı Palandöken: “Temel gıda ürünlerindeki KDV oranı düşürülmeli”

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Temel gıda ürünlerindeki KDV oranı düşürülmeli”

Ünlü şefe icra şoku

Ünlü şefe icra şoku

TÜİK - Aralık’ta en yüksek reel getiri yüzde 5.17 ile BIST100'den

TÜİK - Aralık’ta en yüksek reel getiri yüzde 5.17 ile BIST100'den

TürkAkım doğal gaz boru hattı açılıyor

TürkAkım doğal gaz boru hattı açılıyor

Bal ormanı, Urlalı girişimci kadınlara gelir kapısı olacak

Bal ormanı, Urlalı girişimci kadınlara gelir kapısı olacak

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.