Fındık işçisinin günlük yevmiyesi asgari 85 lira olacak

Giresun'da fındık toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesi asgari 85 lira olarak belirlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, fındıkta hasat zamanının yaklaşması nedeniyle fındık toplama işlerinde çalışacak tarım işçilerine ödenecek ücretlerin tespit edilmesi amacıyla komisyon oluşturulduğu belirtildi.

Komisyonun Vali Yardımcısı Vekili Hamdi Üncü başkanlığında toplandığı aktarılan açıklamada, fındık toplama işinde çalışabilme kriterlerine uygun işçilere yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, yemek işverene ait ise günlük 85 lira, yemeğin işçilere ait olması durumunda da 95 lira yevmiye ödenmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Fındık ayıklama işinde kullanılan patoz makinesinin saat ücretinin 200 lira olarak belirlendiği duyurulan açıklamada, fındıkların taşınması işinde çalışacak çuvalcılara yemek işverene aitse günlük 105 lira, yemek işçiye aitse 115 lira, aşçılara da 95 lira ödenmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, çocuk işçi çalıştıranlara 2 bin 292 lira para cezası uygulanacağına da işaret edildi.

KAYNAK:AA

